Scholz oficjalnie kandydatem SPD na kanclerza

Decyzja zapadła jednogłośnie. W poniedziałek (25.11.2024) zarząd Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) oficjalnie nominował Olafa Scholza jako kandydata na kanclerza w przedterminowych wyborach parlamentarnych, które odbędą się 23 lutego. To ostatecznie kończy toczoną od wielu tygodni w SPD i w mediach dyskusjęo tym, czy lepszym kandydatem niż urzędujący kanclerz Niemiec byłby znacznie popularniejszy minister obrony Boris Pistorius. W czwartek (21.11.24) wieczorem sam Pistorius ogłosił, że nie zamierza ubiegać się o status kandydata i zaapelował o poparcie dla Olafa Scholza.

W poniedziałek Scholz podziękował zarządowi SPD za zaufanie i podkreślił, że mimo słabych wyników w sondażach, chce on poprowadzić partię do zwycięstwa. Tak jak w ostatnich wyborach do Bundestagu SPD chce „być na czele, być najsilniejszą partią” – powiedział Scholz na konferencji prasowej w siedzibie ugrupowania w Berlinie. – Teraz głos mają obywatelki i obywatele. My zabiegamy o każdy ich głos – oświadczył. Jako najważniejsze tematy kampanii wyborczej wymienił pokój i bezpieczeństwo, pewne emerytury, dobre płace, niskie ceny energii, ochronę miejsce pracy i wzmocnienie gospodarki.

Trudna kampania

Po nominacji przez zarząd SPD kandydatura Scholza na kanclerza ma zostać oficjalnie potwierdzona na konwencji partyjnej 11 stycznia przyszłego roku. Scholza czeka trudna kampania wyborcza. SPD ma obecnie w sondażach jedynie od 14 do 16 procent poparcia. Opozycyjna chadecja CDU/CSU, której kandydatem na kanclerza jest Friedrich Merz, ma znacznie ponad 30 procent. Na drugim miejscu jest populistyczno-prawicowa AfD z poparciem na poziomie 17-19 procent.

– SPD przechodzi teraz na tryb kampanii wyborczej – ogłosił w poniedziałek współprzewodniczący partii Lars Klingbeil. Dodał, że wybory „zdecydują o kierunku”, w jakim pójdzie kraj, dlatego starcie z CDU/CSU i jej kandydatem Friedrichem Merzem musi być „twarde merytorycznie”. – SPD jest gotowa, będziemy walczyć – powiedział Klingbeil.

AFP, DPA/ widz

Lubisz nasze artykuły? Zostań naszym fanem na facebooku! >>