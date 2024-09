Scholz obstaje przy kandydaturze na kanclerza

W najnowszym sondażu dla telewizji ARD DeutschlandTrend koalicja rządowa Olafa Scholza osiągnęła najgorsze wyniki popularności w historii. Zadowolenie z rządów kanclerza Scholza również było niskie w porównaniu z jego dwoma poprzednikami, Angelą Merkel i Gerhardem Schröderem. Niemniej jednak Scholz niezachwianie wierzy, że będzie sprawował urząd przez kolejną kadencję.

„Mocno wierzę, że SPD i ja będziemy mieli tak silny mandat w 2025 r., że będziemy również kierować następnym rządem” – powiedział Scholz dziennikowi „Der Tagesspiegel”. Jego celem na przyszłoroczne wybory parlamentarne jest „rząd federalny pod przewodnictwem SPD”.

Scholz pewny siebie

Zapytany, czy mógłby przekazać kandydaturę SPD na kanclerza ministrowi obrony Borisowi Pistoriusowi, Scholz odpowiedział: „Podobnie jak wielu innych, Boris Pistorius również chce, abym ponownie kandydował na kanclerza. Widzę to tak samo”. Zapytany o sondaże, Scholz powiedział, że już dawno postanowił „nigdy nie komentować sondaży”. Przyjmuje je do wiadomości, ale – jak dodał – opieranie polityki na sondażach nigdy nie jest dobrym pomysłem. „Wygrałem już kilka wyborów w moim życiu politycznym, mimo że sondaże na to nie wskazywały” – podkreślił Scholz. „Czerpię z tego pewność siebie”.

Miażdżące sondaże

W badaniu ARD DeutschlandTrend rząd koalicyjny wypadł jednak gorzej niż kiedykolwiek wcześniej: tylko jeden na sześciu pytanych (16 procent) był bardzo zadowolony lub zadowolony z pracy koalicji (-4 w porównaniu z sierpniem), 84 procent respondentów jest niezadowolonych z obecnych rządów. Popularność Scholza również spadła w porównaniu z ubiegłym miesiącem: o sześć punktów procentowych do 18 procent. Dla porównania: najgorszy wynik Gerharda Schrödera (SPD) podczas jego siedmioletniej kadencji wyniósł 24 procent, a najgorszy wynik Angeli Merkel (CDU) podczas jej 16-letniej kadencji wynosił 40 procent.

(DPA, ARD/stef)

