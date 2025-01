Scholz niewzruszony atakami Muska. „Trzeba pozostać cool”

To dla nas nic nowego – mówi kanclerz Niemiec o obraźliwych komentarzach amerykańskiego miliardera Elona Muska. Bardziej niepokoi go coś innego.

Amerykański miliarder Elon Musk wywołał w Niemczech oburzenie obraźliwymi komentarzami na temat kanclerza Olafa Scholza oraz pochwałami pod adresem populistyczno-prawicowej partii AfD. Teraz głos w tej sprawie zabrał szef niemieckiego rządu. W rozmowie z magazynem „Stern” zapewnił, że osobiste ataki ze strony Muska przyjmuje ze spokojem.

„Jako socjaldemokraci jesteśmy od ubiegłego wieku przyzwyczajeni do tego, że istnieją bogaci przedsiębiorcy medialni, którzy nie doceniają socjaldemokratycznej polityki i nie zachowują swoich opinii dla siebie” – powiedział Scholz. Dodał, że sytuacja obecnie wygląda nieco inaczej, ponieważ firmy i platformy medialne mają globalny zasięg. „Ale pod tym względem to nic nowego. Trzeba pozostać cool” – powiedział polityk SPD.

Przyznał jednak, że niepokoją go pochwały Muska pod adresem AfD. „Uważam, że o wiele bardziej niepokojące niż takie obelgi jest to, że Musk prowadzi kampanię na rzecz skrajnie prawicowej partii, takiej jak AfD, która głosi zbliżenie z Rosją Putina i chce osłabić stosunki transatlantyckie” – powiedział Olaf Scholz.

„Musk może sobie mówić, co chce”

W Niemczech komentarze Muska, zamieszczone na należącej do niego platformie społecznościowej X, uznano za ingerowanie w kampanię wyborczą przed lutowymi wyborami parlamentarnymi. Miliarder i doradca amerykańskiego prezydenta-elekta Donalda Trumpa nazwał kanclerza „głupcem”, a prezydenta RFN Franka-Waltera Steinmeiera „niedemokratycznym tyranem”.

„Prezydent Niemiec nie jest antydemokratycznym tyranem, a Niemcy są silną i stabilną demokracją. Musk może sobie mówić, co chce. Niemcy są rządzone zgodnie z wolą swoich obywateli, a nie według nieprzemyślanych wypowiedzi miliardera z USA” – skomentował Scholz. Ponadto nie zamierza zapraszać Muska do Urzędu Kanclerskiego. „Nie myślę zbyt wiele o zabieganiu o względy pana Muska. Cieszę się, że mogę to zostawić innym” – powiedział.

Scholz: AfD była przeciwko fabryce Tesli

Kanclerz przypomniał również, że spotkał Muska przy okazji otwarcia fabryki Tesli w Gruenheide pod Berlinem w 2022 r. i krótko z nim rozmawiał. W tamtym czasie to lokalni działacze partii AfD prowadzili kampanie przeciwko zakładowi w Gruenheide.

Kilka miesięcy później Musk sam skontaktował sie telefonicznie z Scholzem i miał do niego osobistą prośbę, jak ujawnił kanclerz. „Nie jest tajemnicą, że Tesla była przeciwna dotowaniu przez państwo stacji ładowania samochodów elektrycznych w Niemczech” – powiedział kanclerz.



