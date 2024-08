Scholz: Kontrole graniczne zostaną tak długo, jak to możliwe

Po ataku nożownika w Solingen rośnie presja na rząd Olafa Scholza m.in. w sprawie ograniczenia nielegalnej migracji do Niemiec. W wywiadzie udzielonym telewizji publicznej ZDF we wtorek wieczorem (27 sierpnia) kanclerz zapowiedział, że chce utrzymać kontrole na granicach z sąsiednimi krajami Niemiec „tak długo, jak to możliwe”. W jego opinii okazały się one bardzo skuteczne.

- Musimy to zawsze robić w ramach prawa europejskiego. Ale mogę zapewnić, że nam się to uda – dodał Scholz. Od połowy października ubiegłego roku stacjonarne kontrole przeprowadzane są na granicach z Polską, Czechami i Szwajcarią, a od września 2015 r. na granicy niemiecko-austriackiej.

Także niemiecka minister spraw wewnętrznych Nancy Faeser i przewodniczący policji federalnej Dieter Romann uważają kontrole graniczne za sukces, zwłaszcza pod względem zatrzymań przemytników ludzi. Dochodzi także do przypadków zawracania migrantów na granicy. Jednak osoby, które chcą ubiegać się w Niemczech o azyl, zazwyczaj i tak mogą wjechać do kraju.

Lider CDU Friedrich Merz wezwał po ataku w Solingen do wprowadzenia ogólnego zakazu przyjmowania uchodźców z Syrii i Afganistanu. Scholz powiedział w wywiadzie dla ZDF, że indywidualne prawo do azylu nie jest dla niego kwestią do dyskusji. - Indywidualne prawo do azylu pozostaje nienaruszone. To jest zapisane w naszej ustawie zasadniczej. I nikt nie będzie tego kwestionował przy moim poparciu – dodał Scholz.

(DPA/stef)

