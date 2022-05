Scholz i Macron w Berlinie: „Pełne wsparcie dla Ukrainy”

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent Francji Emmanuel Macron pojawili się w poniedziałek (9.5.2022) wieczorem przed oświetloną w barwach Ukrainy Bramą Brandenburską w Berlinie. Miał to być symboliczny wyraz poparcia dla tego kraju broniącego się przed rosyjską agresją. „Pełne wsparcie dla Ukrainy” – powiedział Macron.

Przed Bramą Brandenburską zgromadziło się około 200 osób, niektórzy mieli ze sobą flagi Ukrainy. Co jakiś czas krzyczeli „Mariupol”, zwracając uwagę na los zniszczonego przez Rosjan ukraińskiego miasta.

Wcześniej, podczas wspólnej konferencji prasowej w Urzędzie Kanclerskim, Olaf Scholz poparł pomysł Emmanuela Macrona, który zaproponował utworzenie „europejskiej wspólnoty politycznej”. – Chcę powiedzieć, że to bardzo interesująca propozycja obejścia się z wielkimi wyzwaniami, przed którymi stoimy – ocenił.

Francuski prezydent studził przedtem nadzieje na szybkie przystąpienie Ukrainy do Unii Europejskiej. Jak mówił w poniedziałek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu, postępowanie akcesyjne może potrwać całe dekady. Dlatego zamiast członkostwa zaproponował utworzenie „europejskiej wspólnoty politycznej” dla Ukrainy i innych zainteresowanych krajów.

Natychmiastowe zawieszenie broni

Podczas rozmów w Berlinie Marcon i Scholz zażądali podjęcia konkretnych kroków zmierzających do zawieszenia broni w trwającej od dwóch i pół miesiąca wojnie Rosji przeciwko Ukrainie. – To co chcemy osiągnąć, to zawieszenie broni, tak szybko, jak to tylko możliwe – mówił francuski prezydent. Jego zdaniem tylko w ten sposób negocjacje między Moskwą a Kijowem mogą zostać doprowadzone do końca, aby umożliwić pokój, a w konsekwencji trwałe wycofanie rosyjskich wojsk. – To nasz cel – dodał.

Także Scholz mówił, że po wielu tygodniach wojny konieczne są teraz zdecydowane kroki ku zakończeniu konfliktu. Nie można jednak sobie wyobrazić, że Ukraina zgodzi się na pokój będący dyktatem, który nie odpowiada interesom tego kraju w kwestii suwerenności i integralności terytorialnej – zastrzegał.

Wizyta w Berlinie była pierwszą oficjalną podróżą zagraniczną prezydenta Francji po ponownym wyborze na stanowisko dwa tygodnie temu. Wizyty francuskich przywódców w Berlinie krótko po wyborach uznaje się za sygnał o tym, jak ważny jest francusko-niemiecki tandem.

(AFP, DPA/szym)