Schmidt: Niemcy nie są w stanie obronić się bez NATO

W rozmowie z Deutsche Welle szef Urzędu Kanclerskiego Wolfgang Schmidt (SPD) podkreślił szczególne znaczenie USA dla obronności Niemiec. Jak stwierdził, Niemcy bez USA nie byłyby w stanie same się obronić.

– Dlatego właśnie jesteśmy we wspólnym sojuszu NATO. Oczywiście stany Zjednoczone są dla Niemiec wyjątkowo ważne, ale także dla Europy i NATO. Dlatego tak blisko i dobrze ze sobą współpracujemy, bo tylko w ten sposób możemy istnieć jako sojusz, jako sojusz silnych partnerów na tym świecie – powiedział Schmidt.

Rosja poza prawem międzynarodowym

Jak poinformował, i tak kanclerz Olaf Scholz zaprosił w czerwcu na szczyt G7 kilka państw, które w głosowaniu ONZ nie potępiły rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Teraz chcą „dyskutować ze sobą jak równy z równym, na temat sytuacji na świecie”. W jego opinii, Rosja nie czuje się już związana prawem międzynarodowym.

– Sposób, w jaki wspólnota państw rozwiąże ten problem, musi być oczywiście przedmiotem wzajemnych dyskusji. To nie jest coś, co pojedyncze państwo lub sojusz państw, taki jak G7, może po prostu przekazać innym – wyjaśnił Schmidt. Indie i RPA już potwierdziły swój udział w szczycie.

Niemcy międzynarodowym liderem?

Na pytanie, czy Niemcy mogą zająć pozycję międzynarodowego lidera, szef Urzędu Kanclerskiego odpowiedział, że Republika Federalna działa „przede wszystkim za pośrednictwem Unii Europejskiej”. To właśnie próbowali przekazać prezydent Francji Emmanuel Macron i Scholz prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi przed inwazją na Ukrainę.

– Skończyły się czasy, kiedy poszczególne mocarstwa dzieliły świat między siebie i myślały w kategoriach stref wpływów. Nie sądzimy, że będzie to świat jedno- czy dwubiegunowy, ale będzie w nim wiele ośrodków władzy – uważa Wolfgang Schmidt.

Uzależnienie od gazu

Szef Urzędu Kanclerskiego wypowiedział się także na temat dostaw rosyjskiego gazu do Niemiec. Na pytanie od kiedy Niemcy mogłyby się bez niego obejść, przyznał, że „trudno powiedzieć”.

– I nie chodzi tu tyle o same Niemcy, co o inne kraje Unii Europejskiej, które są znacznie bardziej uzależnione od rosyjskiego gazu. Już znacznie zmniejszyliśmy naszą zależność, która wcześniej wynosiła 55 procent. Ale chodzi też o inne kraje europejskie. I chodzi o świat. Jeśli rosyjski gaz nie jest już dostępny na rynku światowym, ponieważ nie może dotrzeć do Europy istniejącymi rurociągami, nie można go po prostu przekierować – dodał socjaldemokrata.

(jar)

