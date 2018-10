Schaeuble: ostrzeżenie przed populizmem, oklaski dla Polski

Schaeuble nawiązał do wydarzeń sprzed stu lat, zaznaczając, że rok 1918 był początkiem nowej epoki – demokratycznego przełomu nie tylko w Niemczech, lecz także dla całej Europy.

– Niektórzy nasi europejscy partnerzy, w tym także Polacy, obchodzą w roku 2018 stulecie odzyskania narodowej niezależności i politycznej wolności – mówił szef niemieckiego parlamentu.

– Ich (Polaków) wkład do pokojowej rewolucji roku 1989 i do upadku żelaznej kurtyny pozostanie niezapomniany, tak jak i innych sąsiadów środkowo- i wschodnioeuropejskich – podkreślił polityk CDU.

Publiczność, wśród której byli kanclerz Angela Merkel, prezydent Frank-Walter Steinmeier i byli prezydencji Joachim Gauck i Horst Koehler, zareagowali na jego słowa oklaskami.

– Dlatego nie wolno nam, pomimo wszystkich różnic poglądów, narazić na szwank największej zdobyczy integracji europejskiej, jaką jest przezwyciężenie podziału Europy– dokończył swoją myśl Schaeuble.

Uwaga na populistów

Dużą część przemówienia szef Bundestagu poświęcił zagrożeniom ze strony populistów podburzających obywateli przeciwko mniejszościom i parlamentarzystom. Nikt nie może uzurpować sobie prawa do roli jedynego przedstawiciela narodu – ostrzegł Schaeuble.

Suweren „nie jest jednością, lecz wielością rywalizujących ze sobą sił”. Wola narodu powstaje wskutek dyskusji. Jego zdaniem „pluralizm” jest wartością samą w sobie.

Schaeuble wskazał na napięcia pomiędzy prawem a sprawiedliwością. –Prawo chroni słabszego. Obowiązkiem państwa prawa jest realizacja tego – mówił.

Ograniczone możliwości przyjmowania migrantów

Szef Bundestagu wskazał na ograniczenia w polityce migracyjnej. „Humanitaryzm wymaga, by pomagać ludziom. Tak jest na chrześcijańskim Zachodzie. To nas łączy. (…) Dotyczy to obywateli znajdujących się w potrzebie i dotyczy też ludzi, którzy szukają u nas schronienia” – powiedział.

Zastrzegł, że „nasze możliwości są ograniczone”. Migranci, którzy przyjeżdżają z innych powodów niż polityczne prześladowania, mogą być przyjmowani tylko wtedy, gdy nie zagraża to społecznej stabilności.