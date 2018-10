Schäuble o ewentualnym rządzie mniejszościowym: „Świat się od tego nie zawali"

Przewodniczący BundestaguWolfgang Schäuble uważa niemiecką demokrację za wystarczająco wytrzymałą i stabilną, żeby poradziła sobie z ewentualnym wyjściem SPD z rządu wielkiej koalicji i utworzeniem rządu mniejszościowego. "Jeśli SPD kiedyś nie będzie mogła dłużej współrządzić, to świat się od tego nie zawali. Mamy stabilne stosunki demokratyczne", powiedział Schäuble w wywiadzie dla "Bild am Sonntag".

"Uważam również, że nawet w razie powołania rządu mniejszościowego będziemy mieli stabilne rządy. Ojcowie naszej konstytucji wyciągnęli wnioski z załamania się Republiki Weimarskiej i uczynili pozycję kanclerza tak silną, że nie musimy się niczego obawiać", dodał przewodniczący niemieckiego parlamentu. Jego wypowiedź na temat ewentualnego wyjścia SPD z rządu wiąże się z zapisanym w umowie koalicyjnej przeglądem jego dokonań po upływie połowy kadencji, na co nalegali socjaldemokraci.

Schäuble o Alternatywie dla Niemiec

Po upływie niespełna roku od ostatnich wyborów do Bundestagu, które doprowadziły do wejścia do niego partii AfD, Schäuble ustosunkował się również do tego wydarzenia. Jak powiedział: "Parlament musi poradzić sobie z tym, że dyskusja może czasem okazać się burzliwa".

Zdaniem przewodniczącego Bundestagu nie jest to czymś tak strasznym, że powinniśmy się tym ekscytować. "Problem polega na czymś innym. Jesli ktoś, tak jak to czyni AfD, wykorzystuje uprzedzenia wobec mniejszości do swoich celów politycznych, to narusza to podstawowe zasady demokratycznego konsensusu, a na to zgody być nie może", podkreślił Schäuble.

ARD, dpa / pa