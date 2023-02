Sankcje wobec Rosji. Habeck chce utrudnić ich obchodzenie

Ministerstwo Gospodarki Niemiec chce utrudnić obchodzenie sankcji gospodarczych wobec Rosji. Dane dotyczące handlu zagranicznego pokazują, że towary objęte sankcjami Unii Europejskiej są w znacznym stopniu eksportowane z UE, a więc także z Niemiec do niektórych krajów trzecich, a stamtąd do Rosji. Tak wynika z dokumentu resortu gospodarki Roberta Habecka, do którego dotarła w czwartek (23.02.2023) w Berlinie agencja DPA. Wcześniej informowały o tym telewizja RTL oraz kanał informacyjny ntv.

„Musimy efektywniej niż dotąd przeciwdziałać obchodzeniu przepisów zarówno na poziomie krajowym jak i unijnym”– czytamy w dokumencie. Na tym powinien skupić się jedenasty pakiet sankcji. Ministerstwo gospodarki zajmie się tym w ścisłej koordynacji z innymi resortami rządu. A konkretnie ministerstwo chce obarczyć firmy większą odpowiedzialnością. Na przykład eksport do niektórych krajów trzecich powinien być możliwy tylko wtedy, gdy w ramach zgłoszenia eksportowego zostaną złożone przejrzyste „deklaracje końcowego przeznaczenia” towarów.

Surowe kary

„Dotyczy to wszystkich objętych sankcjami towarów, które mają znaczenie dla rosyjskiej machiny wojennej. Prowadzimy w tej sprawie kampanię na poziomie UE i dostosowujemy krajowe regulacje” – wynika z dokumentu. Celowe wprowadzanie w błąd powinno być w przyszłości karane jako przestępstwo w całej Europie.

Aby zwiększyć siłę oddziaływanie sankcji, niemiecki resort gospodarki chce uzyskać poparcie jak największej liczby państw. W tym celu należy zintensyfikować działania dyplomatyczne z nowym koordynatorem UE ds. sankcji oraz partnerami międzynarodowymi. Rezygnacja z ułatwień celnych mogłaby stać się zachętą do współpracy dla tych krajów, które dotąd nie kooperowały

Jak wynika z dokumentu, obchodzenie sankcji ma być także surowiej karane. Bruksela pracuje nad tym, by „wykluczyć określone przedsiębiorstwa z krajów trzecich jako odbiorców towarów objętych sankcjami”. Ponadto rząd Niemiec chce mocniej popierać wskazówki dotyczące naruszeń sankcyjnych. W tym celu unijne sankcje dotyczące określonych branż uzupełnione zostaną obowiązkiem ujawniania informacji, które są adresowane do wszystkich. Ten, kto posiada „ważne dla sankcji informacje” musi je zgłaszać władzom.

Od czasu rozpoczęcia przez Rosję wojny napastniczej w Ukrainie rok temu, Unia Europejska wprowadziła dziewięć pakietów sankcji przeciwko Rosji. Dziesiąty pakiet jest w fazie obrad końcowych.

Według ministerstwa gospodarki sankcje odniosły skutek. „Szczególnie w obliczu cierpień ludności cywilnej w Ukrainie musimy nadal utrzymywać presję” – wynika z resortowego dokumentu.

