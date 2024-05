Samotność wśród Niemców. Prasa z niepokojem o nowych danych

Niemiecki rząd chce podjąć działania przeciwko samotności. W tym celu zlecił badania dotyczące tego zjawiska. „Barometr samotności”, który właśnie się ukazał, pokazuje, kto czuje się szczególnie samotny i jak zmieniło się to w czasie pandemii koronawirusa. Wynika z nich, że samotności szczególnie doświadczają w Niemczech kobiety, a w grupach wiekowych seniorzy oraz młodzież i młodzi dorośli, wśród których poczucie osamotnienia nie osłabło po ustąpieniu pandemii koronawirusa i zniesieniu restrykcji.

Prasa o planie rządu: Właściwe podejście

„Samotność to tak nietypowy temat programu politycznego, że można się zastanawiać, czy w obliczu globalnych kryzysów rząd nie ma innych zmartwień i czy to właściwe, by zajmował się tak prywatnym tematem. Odpowiedź brzmi: tak, to właściwe. Oczywiście, że może praca polityczna nie polega na trosce o jednostkowe doświadczenia izolacji. Ale polityka wyznacza ramy dla naszej codzienności” – pisze „Stuttgarter Zeitung”.

„To, czy rozwój miast tworzy przestrzenie do komunikacji, to decyzja polityczna. O tym, czy ośrodek dla młodzieży ma zostać zamknięty, decyduje rada miasta. To, czy nasz świat pracy jest okrojony wyłącznie do wydajności, czy też daje pracownikom możliwość wymiany, zależy także od politycznie ustalonych reguł. To, czy emerytury wystarczają, by możliwa była partycypacja społeczna, to również jest wybitnie polityczne. I odwrotnie: samotność jako zjawisko społeczne ma skutki polityczne. Samotni ludzie się odwracają, nie ufają instytucjom lub w najgorszym razie ulegają radykalizacji” – zauważa gazeta ze Stuttgartu.

Prasa o alarmującej sytuacji wśród młodzieży

„Gospodarka otrząsnęła się z pandemii szybciej niż ludzie, zwłaszcza młodzi. To zaskakujący wniosek, które można wycignąć z pierwszego „Barometru samotności”. Alarmujące jest, że gdy wśród osób starszych wartości stopniowo ponownie wracają do tych sprzed pandemii, wskaźnik samotności wśród osób w wieku od 18 do 29 lat pozostaje nadal wyraźnie wyższy wskazuje „Frankfurter Rundschau”.

„Ważne jest, aby nastolatki i młodzi dorośli znów nie zostali zapomniani, jak to często miało miejsce podczas pandemii. Badanie mogłoby stanowić okazję do podjęcia szeroko zakrojonych działań przeciwko problemowi samotności. Rząd pracuje nad strategią w tej sprawie. Ale nie zaszkodziłoby jednak, gdyby reszta społeczeństwa również nabrała świadomości problemu i nie wyśmiewała nowego obszaru polityki” – pisze gazeta z Frankfurtu.

„Z powodu zmieniających się czynników samotność staje się rosnącym problemem. Powoduje, że choruje i dusza, i ciało, sprawia ból. Dlatego rząd się w żadnym razie nie myli w swoim programowym podejściu do tej kwestii. Ostatecznie jednak tylko sami ludzie mogą coś zmienić. Prawdziwych przyjaciół można zazwyczaj znaleźć tylko w prawdziwym życiu, a nie przez aplikację na smartfonie” – pisze „Weser-Kurier” z Bremy.

(DPA/mar)