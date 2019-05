Samotność może wpędzić w chorobę

Osoby samotne zapadają 1,5 do 2,5 razy częściej na choroby psychiczne niż inni ludzie. Są to na przykład depresje, lęk, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne. Zaburzenia te są niezależne od wieku czy płci dotkniętych nimi osób, wynika z badania przeprowadzonego przez naukowców uniwersytetu Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, a opublikowanego na łamach prestiżowego pisma PLOS ONE.

Zespół kierowany przez Louisa Jacoba opierał się na danych ponad 20 tys. osób z Anglii w wieku od 16 do 64 lat, które trzykrotnie – w latach 1993, 2000 i 2007 uczestniczyły w krajowym badaniu „National Psychiatric Morbidity”. Za pomocą wywiadów i kwestionariuszy naukowcy badali zdrowie psychiczne uczestników projektu.

Niebezpieczna anonimowość?

Badanie jednak nie wykazało, czy życie samotnie rzeczywiście jest przyczyną chorób.

– W metropoliach na przykład odnotowuje się więcej osób z zaburzeniami psychicznymi, co często tłumaczy się anonimowością wielkiego miasta – wyjaśnia Arno Deister, ordynator Centrum Medycyny Psychospołecznej kliniki w Itzehoe, w Szlezwiku-Holsztynie. – Ludzie cierpiący na zaburzenia psychiczne często sami świadomie szukają anonimowości – dodaje.

Ponadto należy rozróżniać między życiem solo a samotnością z wyboru. – Jeżeli jest to samotność z wyboru, może ona być dla człowieka pozytywna – zaznacza Deister.

Wieżowiec w Kolonii: zwłaszcza w dużych miastach wiele osób żyje solo

Ciągle zwiększająca się liczba osób żyjących samotnie wynika między innymi z rosnącej długości życia i spadającej liczby urodzin i zawieranych małżeństw. Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2016 roku 41 procent wszystkich gospodarstw domowych w Niemczech stanowiły tzw. gospodarstwa jednoosobowe – jest to znacznie powyżej średniej w UE, która wynosi 33 procent.

(dpa, PLOS ONE / stas)