Salon Orchester-Berlin. Polskie evergreeny w Berlinie

Christoph Sanft, założyciel orkiestry Salon-Orchester Berlin w dzielnicy Zehlendorf wystartował z projektem, który przedstawia niemiecką i polską muzykę taneczną z lat 20. i 30. - informuje dziennik „Der Tagesspiegel”. Jak tłumaczy w rozmowie ze stołecznym dziennikiem, pomysł zrodził się z powodu bliskości polskiej granicy oraz z tego, że Berlińczycy interesują się głównie kulturą Zachodu. I tylko nieliczni Niemcy mówią po polsku. Sanft przyznaje, że sam uczy się polskiego już od kilku lat i uważa, że Niemcy powinny traktować Polskę na równi z Francją, bo to przecież też unijny sąsiad. Dlatego z inicjatywy Stowarzyszenia Spotkań Interkulturowych (Verein fuer Interkulturelle Begegnungen e.V.) narodził się projekt, którego punktem ciężkości stała się muzyka salonowa i taneczna lat 20. i 30. z Polski i Niemiec. Salon-Orchester Berlin okazał się być idealnym partnerem do realizacji tego pomysłu, którego autorami było dwoje polskich śpiewaków mieszkających i działających w Berlinie: Małgorzaty i Marka Piczów.

Zaproszenie na koncert miało także polską wersję

Polskie evergreeny

Orkiestra przygotowała m.in. jedenaście ponadczasowych, nieśmiertelnych polskich przebojów w nowej aranżacji na pianino, akordeon, skrzypce, trąbkę, puzon i perkusję. Zdaniem szefa Salon-Orchester Berlin „takt i rytm polskich utworów jest zaskakująco podobny do niemieckich”. Wśród wybranych znalazły się m.in. „To ostatnia niedziela” i „Odrobinę szczęścia” Jerzego Petersburskiego.

– Są one w Niemczech, w przeciwieństwie do utworu „Tango Milonga, praktycznie nieznane – mówi Christoph Sanft. Wśród wykonawców koncertu w sali ratusza w Zehlendorfie znaleźli się sami Małgorzata i Marek Picz, występujący na co dzień w chórze Deutsche Oper Berlin.

Jak zapewnia kierownik Salon-Orchester Berlin, zespołu działającego już od 1980 roku,(www.salonorchesterberlin.de) koncert spotkał się ze sporym zainteresowaniem polskiego środowiska. – Projekt jest ważny, ponieważ oba kraje dzieli trudna wspólna historii i odczuwalne jest to do dziś – tłumaczy Sanft. Zapowiada kolejne koncerty i zapewnia, że niektóre z evergreenów orkiestra zagra ponownie w sali ratusza w Zehlendorfie także w noc sylwestrową.