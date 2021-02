Saksonia. Wysoka liczba niezgłoszonych przypadków antysemityzmu

Z przedstawionych we wtorek (23.02.2021) analiz Stowarzyszenia Ośrodków Badań i Informacji o Antysemityzmie (Rias) wynika, że w Saksonii w latach 2014-2019 odnotowano 712 przypadków antysemityzmu. Z tego jedna czwarta nie została w ogóle ujęta w statystykach policyjnych, a informacje o nich pochodziły z innych źródeł, jak podał dyrektor Rias Benjamin Steinitz. Od 2017 r. obserwuje się także wyraźną tendencję wzrostową.

Różne podłoże

Ponad 40 proc. incydentów dotyczyło wypowiedzi antysemickich, m.in. sprzeciwiających się upamiętnianiu zbrodni nazistowskich czy opowiadających się za wykluczeniem społecznym Żydów. Dziewięć procent stanowił antysemityzm związany z Izraelem i kwestionowaniem prawa do istnienia tego państwa. Około pięciu procent stanowiły teorie spiskowe dotyczące rzekomej politycznej lub gospodarczej potęgi Żydów. Łącznie 0,3 procent stanowił antysemityzm o podłożu religijnym, np. oskarżenia, że Żydzi są odpowiedzialni za śmierć Jezusa Chrystusa.

Ponad połowa incydentów miała miejsce w trzech największych miastach Saksonii: Lipsku, Dreźnie i Chemnitz. Jednocześnie inicjatorzy badań coraz częściej obserwują jawnie demonstrowany antysemityzm na demonstracjach koronasceptyków lub na wiecach Pegidy.

Biuro doradztwa i zgłaszania incydentów od jesieni

Na potrzeby badań Federalne Stowarzyszenie Rias przeprowadziło również wywiady z 23 osobami poszkodowanymi, w większości przedstawicielami gmin żydowskich. Dwie trzecie z nich zgłosiło, że bezpośrednio doświadczyło takich incydentów. Ponad połowa ankietowanych stwierdziła również, że je zgłaszała. Jednak tylko co trzecia osoba wiedziała, że takie zgłoszenia prowadzą do postępowania sądowego. Zdaniem Rias dowodzi to konieczności utworzenia w Saksonii biura doradztwa i zgłaszania incydentów antysemickich.

Jak zapowiedział pełnomocnik ds. życia żydowskiego Thomas Feist podczas internetowej prezentacji badania, władze Saksonii chcą w najbliższych tygodniach ogłosić nabór na stanowiska w takiej placówce. Placówka, która będzie zajmować się niesieniem pomocy, będzie wielojęzyczna i oparta na społeczności lokalnej„ zostanie otwarta najpóźniej jesienią.

Obejrzyj wideo 01:39 Udostępnij Trauma po ataku neonazisty. Nie nosi już kipy Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3WH9B Trauma po ataku neonazisty. Nie nosi już kipy

(DPA/KNA/jar)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>