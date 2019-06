Saksonia planuje kary za profanację flagi UE

Jak poinformował dziennik „Saarbrücken Zeitung", Saksonia wyszła z inicjatywą wprowadzenia ustawy, która regulowałaby publiczne znieważanie lub niszczenie flagi Unii Europejskiej. Temu, kto dopuściłby się takiego czynu, groziłaby kara więzienia do trzech lat oraz grzywna.

Regulacja ta miałaby objąć także inne symbole unijne, m.in. hymn. Tłem podjęcia takiej decyzji, jak donosi gazeta, jest istniejący już w niemieckim kodeksie karnym paragraf 104, który zakazuje „znieważania flagi i symboli narodowych obcych krajów”. Ale nie dotyczy to Unii Europejskiej, która nie jest państwem. Jednak ataki „na uznane symbole unijne są nie do przyjęcia – cytuje „Saarbrücken Zeitung" z dokumentu projektu władz Saksonii. To, że RFN chroni UE przed „umyślną pogardą" wynika „z zasady poczucia własnej wartości i egzekwowania swoich praw”.

Paragraf 104

Obowiązujący paragraf 104 kodeksu karnego Niemiec przewiduje za "znieważanie flagi i symboli narodowych obcych państw" karę więzienia do dwóch lat oraz grzywnę. Karalne jest także samo podjęcie takiej próby. Warunkiem ścigania przestępstwa w takich przypadkach jest podtrzymywanie dyplomatycznych stosunków z tymi państwami oraz posiadanie przez nie podobnych prawnych uwarunkowań. Ponadto państwo takie musi domagać się ścigania przestępstwa, a rząd Niemiec musi wyrazić na to zgodę.

