Saksonia. AfD uznana za organizację skrajnie prawicową

W Turyngii i Saksonii-Anhalt miejscowe struktury AfD zostały już uznane za niewątpliwie skrajnie prawicowe. Do takiego samego wniosku doszedł teraz Urząd Ochrony Konstytucji w Saksonii.

Wieloletnia analiza prawna wykazała „bez wątpliwości”, że saksońska komórka prawicowej partii Alternatywa dla Niemiec (AfD) dąży do celów sprzecznych z konstytucją – stwierdził Krajowy Urząd Ochrony Konstytucji w Saksonii. Jego szef Dirk-Martin Christian powiedział w Dreźnie: – Nie ma już wątpliwości co do skrajnie prawicowej orientacji saksońskiej AfD.

Wcześniej Urząd Ochrony Konstytucji przez cztery lata obserwował struktury AfD w Saksonii, najpierw jako tzw. przedmiot analizy, a od lutego 2021 roku jako przedmiot podejrzenia. W toku tego procesu sporządzono 134-stronicową ekspertyzę. Już w lutym za nurt z całą pewnością skrajnie prawicowy uznano miejscową organizację młodzieżową AfD – Junge Alternative.

Ataki na ład demokratyczny

Według ekspertyzy liczne elementy merytorycznego programu saksońskiej AfD godzą w podstawowe zasady wolnościowego ładu demokratycznego. „W odniesieniu do migracji landowa organizacja partyjna realizuje politykę tak zwanego etnopluralizmu, kluczowego elementu politycznego prawicowego ekstremizmu. Zgodnie z nim nabywanie obywatelstwa niemieckiego może się opierać wyłącznie na kryteriach etniczno-biologicznych bądź kulturowych” – głosi ekspertyza. Według jej autorów takie rozumienie narodu jest jednak niezgodne z ustawą zasadniczą.

Przewodniczący AfD w Saksonii Jörg Urban przemawia w landtagu w Dreźnie Zdjęcie: Robert Michael/dpa/picture alliance

Według ekspertyzy partia reprezentuje w debacie na temat migracji stanowiska typowo nacjonalistyczne. Czołowi przedstawiciele saksońskiej AfD regularnie używają w tym kontekście w dyskursie publicznym pojęć, które w środowisku skrajnej prawicy służą walce ideologicznej, takich jak „wielka wymiana”, „zmiana etnicznego składu społeczeństwa” czy żądanie „remigracji”: „Także te pojęcia kryją w sobie rasistowskie jądro i mają źródło w narodowym socjalizmie” – głosi ekspertyza.

Wrogość saksońskiej AfD do islamu i muzułmanów przejawia się zwłaszcza tym, że migranci płci męskiej ze świata arabskiego są jako całość publicznie zniesławiani i dyskryminowani za sprawą drastycznych określeń. – W ten sposób organizacja landowa AfD nieustanne podsyca lęki i resentymenty skierowane przeciwko obcokrajowcom wśród ludności – dodał Dirk-Martin Christian.

Kontrowersyjny Björn Höcke

Autorzy ekspertyzy piszą, że w toku intensywnej analizy zgromadzono „dużą liczbę wypowiedzi i postulatów politycznych” zwłaszcza wysokich rangą działaczy i posiadających mandat wyborczy polityków szczebla krajowego i okręgowego. Urząd Ochrony Konstytucji konstatuje: „Organizacja landowa AfD ma wprawdzie heterogeniczny skład osobowy”, ale pod względem merytoryczno-programowym przeważa „tak zwany obóz solidarny i patriotyczny, którego duchowym ojcem i przywódcą jest prawicowy ekstremista Björn Höcke”.

Björn Höcke Zdjęcie: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Dirk-Martin Christian podkreśla, że ten obóz odcisnął piętno „na charakterze całej organizacji landowej” i go zdominował. Skrajnie prawicowe wypowiedzi czołowych funkcjonariuszy i posiadaczy mandatu wyborczego są przyjmowane do wiadomości wewnątrz partii, a landowa organizacja nie dystansuje się od nich publicznie, ani nawet nie stara się do nich krytycznie odnosić. Partia jawi się więc na zewnątrz jako „monolityczny blok”.

Zgoda na stosowanie metod tajnych służb

Po strukturach landowych AfD w Turyngii i Saksonii-Anhalt saksońska AfD jest trzecią, którą zaliczono do ugrupowań skrajnie prawicowych. Następstwem tego werdyktu jest to, że Urząd Ochrony Konstytucji może bez ograniczeń wykorzystywać metody tajnych służb do zbierania informacji o ekstremistycznej działalności partii.

W wyborach do Landtagu Saksonii w 2019 roku AfD zdobyła 27,5 procent głosów. W najnowszym sondażu osiągnęła (tak jak CDU) 33 procent poparcia.

(AFP, DPA, EPD/pesz)

Chcesz skomentować nasze artykuły? Dołącz do nas na facebooku! >>