Słynny holenderski dziennikarz postrzelony. Zatrzymano Polaka

Do postrzelenia znanego dziennika śledczego doszło w Amsterdamie. W sprawie zatrzymano dwóch mężczyzn. Jeden z nich, jak donoszą media, ma polskie obywatelstwo.

Peter R. de Vries walczy w szpitalu o życie. Według wstępnych informacji jeden ze strzałów wymierzony był w jego głowę.

Dziennikarz został postrzelony, kiedy wychodził ze studia telewizyjnego. Według zeznań świadków nieznany mężczyzna oddał w jego stronę kilka strzałów.

Motywy na razie nieznane

Jak informuje między innymi „Bild” w swoim internetowych serwisie, zatrzymani w sprawie mężczyźni to 35-latek z polskim obywatelstwem, który mieszka w Mauriku w południowo-wschodniej Holandii i 21-latek zamieszkały w Rotterdamie. Podejrzani staną przed sędzią śledczym w najbliższy piątek.

Media piszą też o zatrzymaniu 18-latka, ale jak się okazało, nie ma on związku z wymienionymi mężczyznami. Został on oczyszczony z oskarżeń i zwolniony.

O motywach sprawców na razie nic nie wiadomo. W celu wyjaśnienia sprawy powołano specjalną komisję. Przeszukano też kilka domów osób, które mogą być związane ze sprawą. Znaleziono w nich amunicję i nośniki danych.

Do zamachu doszło w Amsterdamie

Do zamachu doszło we wtorek wieczorem, 6 lipca. Jak podaje „De Telegraaf” o godzinie 19.40 został opublikowany opis sprawcy w sieci Burgernet, skupiającej osoby chętne do współpracy z policją, które aktywnie uczestniczą w zapewnieniu bezpieczeństwa w miejscu swojego zamieszkania lub pracy. Zgodnie z opisem miał to być mężczyzna o drobnej, smukłej budowie ciała i jasnej karnacji, ubrany w ciemnozielony płaszcz z naszywkami i czarną czapkę. Z opisu nie wynika jednak, czy chodzi o 21-latka czy o 35-letniego obywatela Polski. W okolicy, w której doszło do strzelaniny, umieszczonych jest sporo kamer monitoringu, stąd szybko pojawiły się nagrania zamachu.

Zamach na wolność prasy

Premier Holandii (przed mikrofonami) i minister sprawiedliwości: To zamach na wolność prasy

Holandia jest wstrząśnięta zamachem na dziennikarza. Stacje telewizyjne emitują wydania specjalne, które są w pełni poświęcone tej sprawie. Premier Mark Rutte i minister sprawiedliwości Ferd Grapperhaus spotkali się z urzędem ds. zwalczania terroryzmu. – To zamach na odważnego dziennikarza, a tych samym również zamach na wolność prasy, która jest podstawą demokracji i państwa prawa – powiedział Rutte. Głos na Twitterze zabrał też przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel.

Również wielu polityków reaguje na sprawę z przerażeniem, podobnie jak związek zawodowy dziennikarzy w Holandii. Również zdaniem Niemieckiego Stowarzyszenia Dziennikarzy zamach na de Vriesa pokazuje, że ten, kto dziennikarsko zajmuje się zorganizowaną przestępczością, naraża swoje życie na niebezpieczeństwo.

Król Holandii Willem-Alexander i jego żona Maxima podkreślili, że dziennikarze muszą móc wykonywać swoją pracę w sposób wolny i bez gróźb.

Jeden z najpopularniejszych dziennikarzy śledczych

De Vries jest jednym z najbardziej znanych dziennikarzy śledczych w Holandii, który często jest też zapraszany jako gość do programów telewizyjnych. Obecnie jest powiernikiem świadka koronnego w ważnym procesie przeciwko zorganizowanej przestępczości. Znany jest również w innych krajach z reportaży o zbrodniach.

Popularny stał się w 1983 roku, kiedy badał sprawę porwania Freddy’ego Heinekena – magnata browarnictwa. Cztery lata później ukazał się jego bestseller o tej sprawie. W kolejnych latach zajmował się innymi głośnymi sprawami, jak chociażby sprawą zniknięcia w 2005 roku Natalee Holloway, co dało mu popularność w USA.

Wiadomo, że de Vries był już wcześniej adresatem gróźb.

(DPA, De Telegraaf / gwo, kiw)