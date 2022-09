Nominowany do Oskara

"Na Zachodzie bez zmian" Ericha Marii Remaraque'a to pozbawione złudzeń spojrzenie na życie niemieckich żołnierzy w czasie I wojny światowej. 20-letni Paul Baumer opowiada o okrucieństwach wojny. Przez długi czas dzieło to uchodziło za ważną powieść antywojenną, aż naziści zakazali jej wydawania. Pierwsza niemieckojęzyczna adaptacja filmowa powieści jest kandydatem do Oskara w 2023 roku.