Słynna statua Chrystusa z Rio de Janeiro ma 90 lat

Cristo Rei w Almado, Portugalia

Postać z wyciągniętymi rękami zwraca się w kierunku Lizbony. Stoi na cokole o wysokości 75 metrów i mierzy 28 metrów, dzięki czemu jest siódmym co do wielkości posągiem Chrystusa. Pomnik należy do najwyższych budowli w Portugalii. Obok Fátimy i Santiago de Compostela jest jednym z trzech najważniejszych miejsc pielgrzymkowych na Półwyspie Iberyjskim. Jego budowę zakończono w 1959 roku.