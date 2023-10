Słowacja. Partia Roberta Ficy wygrała wybory

Według danych z prawie 99 procent okręgów wyborczych przedterminowe wybory parlamentarne na Słowacji wygrała opozycyjna partia Smer-SD (Kierunek–Słowacka Socjaldemokracja), uzyskując 23,37 proc.głosów. Ugrupowanie byłego premiera Roberta Ficy ma zdecydowaną przewagę nad drugą w kolejności Postępową Słowacją (PS), która uzyskała 16,86 proc. Jednocześnie wynik ten nie pozwoli na samodzielne rządy Smeru.

Decydującą rolę dla utworzenia nowej koalicji rządzącej może odegrać inna socjaldemokratyczna partia – Hlas-SD (Głos-Socjaldemokracja), na którą głosowało 15,03 proc. wyborców. Jej lider, były premier Peter Pellegrini nie złożył przed wyborami deklaracji co do udziału w koalicjach wyborczych. Mógłby być zarówno partnerem dla Smeru, jak i dla Postępowej Słowacji. Jego ugrupowanie, podobnie jak Smer, opowiada się za silnym państwem socjalnym, ale – w odróżnieniu od Ficy – Pellegrini popiera kontynuację pomocy wojskowej dla Ukrainy.

Lider partii Hlas-SD Peter Pellegrini Zdjęcie: Eva Korinkova/REUTERS

Obawy w Brukseli

W trakcie kampanii wyborczej Fico krytykował sankcje przeciwko Rosji i opowiadał się za zbliżeniem z Moskwą, gdy tylko zakończy się wojna w Ukrainie. – Jesteśmy pokojowym krajem i nie wyślemy ani jednego pocisku do Ukrainy – obiecywał swoim zwolennikom. Sprzeciwia się on także rychłemu przyjęciu Ukrainy do UE.

Jeszcze kilka lat temu uważano, że polityczna kariera Roberta Ficy jest zakończona. Po zabójstwie dziennikarza Jana Kuciaka i jego narzeczonej, które wywołało na Słowacji masowe protesty, w 2018 roku Fico podał się do dymisji. Kuciak badał powiązania między włoską mafią a partią Ficy.

W Brukseli są obawy, że po powrocie do władzy Fico połączy siły z węgierskim premierem Viktorem Orbanem oraz obierze kurs na konfrontację z UE w kwestiach praworządności, wsparcia Ukrainy oraz spraw migracji. Jednak według obserwatorów nie jest przesądzone, czy Fico będzie realizował swoje deklaracje z kampanii wyborczej, bo w przeszłości jako premier wykazywał się pragmatyzmem, wprowadzając Słowację do NATO i unikając sporów z partnerami z UE i NATO.

Jak pisze Reuters, Słowacja potrzebuje też unijnych funduszy, które w przypadku naruszania zasad rządów prawa mogłyby zostać zablokowane. Deficyt słowackiego budżetu może wynieść w tym roku 6,85 proc. PKB, najwięcej w strefie euro.

