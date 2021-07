Sąd: Facebook musi informować użytkowników o usunięciu wpisu

Wyrok Federalnego Sądu Najwyższego dotyczył sprawy z 2018 roku. Wówczas to Facebook usunął dwa wpisy pogardliwe wobec muzułmanów i imigrantów oraz tymczasowo zablokował konta obojga autorów. Powołał się na obowiązujące na całym świecie standardy społeczności Facebooka, które mają zapobiec rozpowszechnianiu na przykład dyskryminujących czy gorszących treści. Jednak nie wszystkie treści, zakazane przez Facebooka są karalne na podstawie niemieckiego prawa. Zablokowani w 2018 roku użytkownicy poskarżyli się do sądu na ograniczanie wolności słowa, a sprawa dotarła aż do najwyższej instancji.

W czwartek (29.07.2021) Federalny Sąd Najwyższy w Karlsruhe uznał, że generalnie Facebook może usuwać wpisy i blokować użytkowników w Niemczech w przypadku naruszenia regulaminu serwisu społecznościowego. Użytkownicy ci muszą jednak zostać poinformowani o grożącym zablokowaniu konta i muszą mieć możliwość udzielenia wyjaśnień. Należy także poinformować o usunięciu wpisu, co może jednak nastąpić także po fakcie.

„Nie tolerujemy mowy nienawiści”

Ponieważ w 2018 roku reguły Facebooka nie przewidywały obowiązku poinformowania użytkownika o usunięciu wpisu i zablokowaniu konta, niemiecki SN uznał je za nieskuteczne. Wyrok oznacza, że Facebook musi na powrót opublikować sporne wpisy i nie może ich ponownie usunąć.

W pierwszym wpisie jego autorka broniła tzw. Obywateli Rzeszy i stwierdzała, że Niemcy są traktowani jak przestępcy, „bo mają inne poglądy niż reżim”. „Migranci mogą tu mordować i gwałcić i nikogo to nie interesuje!”. W drugim przypadku chodziło o wpis, którego autor napisał, że migranci „nigdy się tu nie zintegrują” i że „te anioły potrafią tylko jedno, mordować, kraść, rozrabiać i, co ważne, nigdy nie pracować ”.

W czwartek Facebook wyraził zadowolenie z wyroku, który generalnie pozwala serwisowi na usuwanie wpisów i blokowanie użytkowników zgodnie z własnymi zasadami. „Nie tolerujemy mowy nienawiści i staramy się usuwać niedopuszczalne treści z Facebooka” – oświadczył rzecznik firmy, cytowany przez DPA. I dodał, że wyrok zostanie dokładnie przeanalizowany, aby zapewnić, „że nadal będziemy mogli skutecznie reagować na mowę nienawiści w Niemczech”.

