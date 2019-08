Są szanse, że Ołeh Sencow wyjdzie na wolność. Wymiana więźniów

43-letni ukraiński filmowiec Ołeh Sencow przewieziony został już z kolonii karnej na Syberii do Moskwy – donoszą rosyjskie agencje prasowe Interfax i Tass w czwartek (29.08.2019), powołując się na moskiewski wymiar sprawiedliwości.

Deputowany do ukraińskiego parlamentu Achtem Czyjhoz, pochodzący (jak Sencow) z Krymu, powiedział, że wymiana więźniów mogłaby mieć miejsce w piątek 30 sierpnia, lecz zaznaczył, że są to tylko spekulacje. Sencow przebywa obecnie w areszcie śledczym w Moskwie. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow potwierdził kontakty w związku z procesem wymiany więźniów między Rosją i Ukrainą, lecz nie podał żadnych informacji o Sencowie. Adwokat filmowca podkreśla, że nie został poinformowany o rzekomym przewiezieniu swojego klienta do Moskwy.

Protest przeciwko więzieniu Sencowa przed ambasadą Federacji Rosyjskiej w Pradze, 28.08.2018

W środę sąd w Kijowie zwolnił warunkowo dziennikarza rosyjskiej agencji RIA Nowosti, Kyryła Wyszynskiego, który stał przed sądem pod zarzutem rzekomej zdrady stanu. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przed kilkoma tygodniami zaproponował wymianę Wyszynskiego na Sencowa. Przedstawicielka rosyjskiego rządu odrzuciła jednak tę propozycję.

Nagroda Sacharowa dla Sencowa

Ukraiński filmowiec i działacz Ołeh Sencow został zatrzymany w maju 2014 r. po tym jak protestował przeciwko aneksji Półwyspu Krymskiego przez Rosję. Potem, w procesie krytykowanym przez międzynarodową społeczność, pod zarzutem przygotowywania zamachu terrorystycznego skazany został na ponad 20 lat więzienia.



afp/ma