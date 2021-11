Rząd USA ostrzega przed podróżami do Niemiec

„Nie podróżuj do Niemiec ze względu na COVID-19” – czytamy w zaktualizowanym zaleceniu dla podróżnych wydanym w poniedziałek, 22 listopada (czasu lokalnego) przez Departament Stanu w Waszyngtonie. Nowe zalecenie dla Niemiec opiera się na ocenie amerykańskiej rządowej agencji zdrowia CDC.

Ostrzeżenie najwyższego stopnia

CDC podniosła swoje zalecenia dotyczące zagrożeń zdrowotnych dla podróżujących do Niemiec do poziomu czwartego. To najwyższy poziom odpowiadający pilnemu ostrzeżeniu. Poziom czwarty wskazuje na „bardzo wysoki poziom COVID-19 w kraju” – wyjaśnił Departament Stanu. Waszyngton wydał również ostrzeżenie na poziomie czwartym dla podróżujących do Danii.

Z kolei Niemcy w połowie listopada usunęły USA z listy obszarów wysokiego ryzyka zakażenia koronawirusem. W ten sposób zniesiono przepisy dotyczące kwarantanny dla podróżnych powracających ze Stanów Zjednoczonych. USA otworzyły swoje granice dla zaszczepionych obcokrajowców na początku listopada, po półtorarocznym zakazie wjazdu.

Rekorodowa liczba zakażeń

W Niemczech od ponad dwóch tygodni liczba infekcji koronawirusem osiąga rekordowe wartości. We wtorek, 23 listopada, siedmiodniowy wskaźnik infekcji liczony na 100 tys. mieszkańców wyniósł 399,8 – wynika z danych Instytutu Roberta Kocha. W ciągu 24 godzin odnotowano ponad 45 tys. nowych przypadków zakażeń i 309 zgonów związanych z COVID-19.

Z kolei kampania szczepień w Niemczech postępuje bardzo powoli. Tylko 68 procent populacji jest w pełni zaszczepiona, co jest znacznie niższym wskaźnikiem niż w innych krajach UE.

W USA odsetek osób w pełni zaszczepionych jest jednak znacznie niższy niż w Niemczech i wynosi niecałe 60 procent.

(AFP/dom)

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na Facebooku! >>