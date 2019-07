Rząd RFN zaostrza walkę z praniem brudnych pieniędzy. „Najwyższe standardy”

– Pranie brudnych pieniędzy jest w naszym kraju poważnym problemem – przyznał minister finansów Olaf Scholz (SPD). – Trzeba się było za to wziąć – dodał.

I tak w środę (31-07-2019) rząd wyda ustawę, dzięki której Niemcy będą miały w międzynarodowym porównaniu "najwyższe standardy w walce z praniem brudnych pieniędzy". Więcej grup zawodowych niż do tej pory ustawa zobowiązywać będzie do tego, by zgłaszały podejrzenia tego procederu. – Bacznie będziemy przyglądać się rynkowi obrotu nieruchomościami – zaznaczył minister Scholz w rozmowie z gazetami grupy medialnej Funke.

Do większej czujności i transparencji zobowiązane mają być także domy aukcyjne oraz firmy skupujące metale szlachetne.

Nie kupisz już diamentów za gotówkę. Limit 5000 euro

W ocenie Transparency International 15 do 30 proc. wszystkich pieniędzy z przestępczej działalności inwestowanych jest w nieruchomości. W Berlinie i Brandenburgii np. ostatnio zarekwirowano 77 obiekty, w przypadku których istniało podejrzenie, że zakupione zostały za nielegalne pozyskane pieniądze.

"Ryzyko dla bezpieczeństwa"

Poza tym specjalna grupa operacyjna ds. walki z praniem pieniędzy ma mieć lepszy dostęp do banków danych policji śledczej. Podlegająca policji celnej Financial Intelligence Unit (FIU), tajna policja finansowa, już teraz dysponuje dostatecznymi środkami, by podjąć pracę – powiedział Scholz. Obecna ustawa przyznaje jej dodatkowe kompetencje i możliwości, by umożliwić lepszą współpracę z innymi urzędami i instytucjami.

Przed dwoma laty FIU przeszła z gestii Federalnego Urzędu Kryminalnego do policji celnej. Szybko okazało się jednak, że nowa jednostka nie była przez długi czas w stanie, by w wymaganym czasie przekazywać policji informacje o podejrzeniu prania pieniędzy czy finansowania terroryzmu. Nawet po ponad roku w komisji finansowej Bundestagu twierdzono, że jest ona „poważnym ryzykiem dla wewnętrznego bezpieczeństwa”. Politycy opozycji mówili o „katastrofie na polu polityki bezpieczeństwa” i „tykającej bombie zegarowej”.

Minister finansów przyznał, że Niemcy mieli sporo do nadrobienia, ale teraz walka z praniem brudnych pieniędzy ma być dużo bardziej efektywna.



Obejrzyj wideo 03:50 Udostępnij Londyn. Brudne pieniądze bogatych Rosjan Wyślij Facebook google+ Whatsapp Tumblr Google Buzz Newsvine linkedin Permalink https://p.dw.com/p/2yGIY Londyn. Brudne pieniądze bogatych Rosjan

dpa/ma