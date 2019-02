Rząd Niemiec obiecał NATO zwiększenie wydatków na wojsko

Niemiecki ambasador przy NATO przekazał sekretarzowi generalnemu Sojuszu Jensowi Stoltenbergowi dokument, w którym rząd Niemiec zobowiązuje się do zwiększenia do 2024 roku budżetu na obronność do 1,5 proc. PKB. „Ten wzrost ma być kontynuowany po roku 2024” – czytamy w piśmie, do którego dotarła redakcja wydawanego w Hamburgu tygodnika.

Niemcy – pisze „Der Spiegel” – są ostatnim krajem, który przekazał dowództwu NATO tzw. „Strategic Level Report”. Składane co roku raporty są dowodem na poważne podejście do postulatu zwiększenia nakładów. Autorzy przypominają, że Trump wielokrotnie groził krajom wydającym jego zdaniem zbyt mało na siły zbrojne.

Liczący trzy strony dokument nie zawiera konkretnych liczb, ani też celów rocznych pozwalających zrozumieć, w jaki sposób Niemcy chcą dojść do zadeklarowanego celu. Niemiecki budżet musiałby zwiększyć się z 43,2 mld euro obecnie do ponad 60 mld euro.

Czy starczy pieniędzy?

„Der Spiegel” zwraca uwagę, że zapowiedź zwiększenia nakładów na wojsko pada w chwili, gdy minister finansów Olaf Scholz ostrzegł przed możliwością spadku wpływów podatkowych, co w przyszłości może doprowadzić do dziury w budżecie. Przyczyną jest przewidywane pogorszenie koniunktury.

Redakcja zaznacza, że niemiecki rząd zdecydował się pomimo obawy o budżet na złożenie NATO „daleko idących obietnic”. Jak zaznaczają autorzy, konsultacje w sprawie budżetu na wojsko między urzędem kanclerskim, a ministerstwami finansów, obrony i spraw zagranicznych były „bardzo twarde”.

Minister Ursula von der Leyen podczas wizyty w Estonii

Napięcia występują też pomiędzy partiami tworzącymi koalicyjny rząd Angeli Merkel. SPD forsuje swój projekt emerytury podstawowej, CDU chce zwiększyć nakłady na wojsko. Po upublicznieniu pisma przekazanego NATO spór może się zaostrzyć – pisze „Der Spiegel”.

DPA zwraca uwagę, że aktualny plan finansowy rządu przewiduje wydatki na wojsko w 2022 roku na poziomie 1,23 proc. PKB. Obecnie Niemcy przeznaczają na obronność 1,24 proc. PKB, a Stany Zjednoczone 3,5 proc. Niemiecka minister obrony Ursula von der Leyen (CDU) podczas wizyty w krajach bałtyckich na początku tygodnia, że Niemcy dotrzymają obietnicy zwiększenia do 1,5 proc. PKB wydatków na armię.

Agencja przypomina, że podczas szczytu NATO w 2014 roku państwa członkowskie zobowiązały się do zwiększenia budżetów na wojsko do 2 proc. do roku 2024 roku. Niemcy zwiększyły od tego wydatki z 1,18 proc. do 1,24 proc. w roku 2018.