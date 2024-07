Rząd Niemiec musi zmniejszyć emisje. Jest decyzja sądu

Zgodnie z decyzją Wyższego Sądu Administracyjnego dla Berlina i Brandenburgii (OVG), rząd musi zmienić swój program Czyste Powietrze. Musi on zawierać niezbędne środki w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń takich, jak pył zawieszony – powiedziała sędzia Ariane Holle we wtorek (23.07.2024) podczas ogłoszenia wyroku (AZ: OVG 11 A 16/20) w Berlinie.

Pył zawieszony PM10 i PM2,5 (drobny) jest mieszaniną cząstek stałych i kropelek cieczy utrzymujących się w powietrzu.

Rząd pod presją ekologów

Powód, organizacja ekologiczna Deutsche Umwelthilfe (DUH), zaskarżył rząd Niemiec o zbyt niskie normy dotyczące ograniczeń emisji amoniaku, tlenków azotu i cząstek stałych. DUH zarzuca rządowi Niemiec naruszenie europejskiej dyrektywy w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych zanieczyszczeń powietrza.

Organizacja ekologiczna podkreśliła, że środki przewidziane w przyjętym przez rząd programie Czyste Powietrze nie są wystarczające do osiągnięcia wszystkich celów redukcyjnych na lata 2025 i 2030. DUH próbuje obecnie – poprzez składanie różnych wniosków do sądów – wymusić na władzach podjęcie bardziej konsekwentnych działań na rzecz ochrony klimatu.

DUH: Rząd nie uwzględnił niezbędnych informacji

W maju niemiecki rząd zaktualizował krajowy program ochrony powietrza przyjęty w 2019 roku. DUH krytykuje, że wykorzystano w nim dane Federalnej Agencji Środowiska z 2023 roku, a nie informacje z raportu na temat emisji gazów cieplarnianych na rok 2024.

Prawnicy rządu tłumaczą, że trudno było uzyskać aktualne dane potrzebne do aktualizacji programu Czyste Powietrze. Oczekiwanie na te dane spowodowałoby opóźnienia, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do postępowania Komisji Europejskiej przeciwko Niemcom w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

