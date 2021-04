Rząd Niemiec: ludzie wciąż cierpią wskutek min przeciwpiechotnych

Pełnomocnik rządu federalnego ds. praw człowieka podkreśla, że w ubiegłych latach wzrosła liczba ofiar min przeciwpiechotnych. Jak dodała, "miny są strasznym dziedzictwem wojny; zabijają i ranią niewinnych, przypadkowych ludzi".

Każdy dzień to nowe ofiary min

Z okazji Międzynarodowego Dnia Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegającym Minom, obchodzonego 4 kwietnia, Baerbel Kofler zwróciła uwagę, że każdego dnia ofiarą min padają ludzie, "często długo po zakończeniu właściwych działań wojennych". Improwizowane ładunki wybuchowe, tak zwane fugasy, coraz częściej podkładają jako pułapki przede wszystkim członkowie różnych ugrupowań, uczestniczący w działaniach zbrojnych obok żołnierzy regularnych wojsk.

- Z tego względu liczba ich ofiar znacznie wzrosła w ostatnich latach - oświadczyła pełnomocniczka rządu federalnego ds. praw człowieka. Baerbel Kofler podkreśliła, że "tam, gdzie leżą miny, nie można uprawiać ziemi, ani wypasać bydła. Każda droga do pracy, na rynek albo do urzędu staje się dużym ryzykiem. Osłabia to podstawy życia gospodarczego i zmniejsza szanse wielu ludzi na godne życie".

Pełnomocnik rządu federalnego ds. praw człowieka Baerbel Kofler

Miny usuwa się nie tylko w Bośni

Miny sieją śmierć i zniszczenie jeszcze wiele lat po zakończeniu wojny. W Kolumbii, Bośni i Hercegowinie albo w Somalii pod ziemią leży jeszcze wiele takich ładunków. Państwa te potrzebują pomocy, "dlatego w 2019 roku Niemcy zawarły z Bośnią i Hercegowiną partnerstwo w sprawie usuwania min. Kolumbia i Somalia znajdują się w czołówce państw objętych strategią usuwania min i innych środków bojowych", przypomniała Baerbel Kofler.

Niemcy należą do najbardziej zaangażowanych państw na świecie w akcji usuwania min. W 2020 roku rząd Niemiec wydał na ten cel prawie 50 mln euro. Pod koniec maja tego roku Niemcy będą gospodarzem konferencji ONZ w sprawie odminowywania. Poza tym na przełomie lat 2020/21 przewodniczyły grupie Mine Action Support Group. - W obu tych rolach Niemcy przyczyniły się do zwiększenia współpracy międzynarodowej i pomocy dla ofiar min - oświadczyła Baerbel Kofler.

Międzynarodowy Dzień Wiedzy o Minach i Działań Zapobiegających Minom został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w grudniu 2005 roku.

Wielkoszczury są nieocenione podczas wykrywania min przeciwpiechotnych

Pomoc ze strony wielkoszczurów

Belgijska organizacja Apopo z Antwerpii działa przeciwko minom w sposób, który na pierwszy rzut oka może budzić zdumienie. Do ich wykrywania używa specjalnie wytresowanych wielkoszczurów. Te gryzonie wielkości kota mogą wywęszyć ładunki, a wykrycie miny sygnalizują drapaniem w ziemię. W ten sposób znaleziono już wiele tysięcy min w Tanzanii, Mozambiku, Angoli i Kambodży, umożliwiając mieszkańcom zagrożonych przez miny wiosek powrót do ich domów.

Organizacja Apopo informuje, że wielkoszczury przeszukały do tej pory obszar prawie 23 mln kilometrów kwadratowych i wykryły na nim ponad sto tysięcy min. Co najważniejsze, żaden z wielkoszczurów przy tym nie ucierpiał. Maja bowiem doskonały węch, a ważą tylko niespełna kilogram, a to znaczy, że są za lekkie, aby mogły zdetonować wykrytą minę. Metoda niecodzienna, ale jakże skuteczna.

(KNA, BR/jak)

