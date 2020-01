Rząd Niemiec: Dokładnie wyjaśnić katastrofę ukraińskiego Boeinga

Rząd Niemiec wezwał Iran do dokładnego zbadania okoliczności katastrofy ukraińskiego Boeinga, w której zginęło 176 osób. – Musi zostać zrobione wszystko, aby wyjaśnić przyczyny tej okropnej tragedii – powiedział rzecznik niemieckiego rządu Steffen Seibert.

Władze Kanady i Wielkiej Brytanii ujawniły wcześniej, że dysponują informacjami wskazującymi na możliwości zestrzelenia samolotu przez irański pocisk. Także Stany Zjednoczone nie wykluczają, że Boeing 737 został strącony.

Władze Rosji utrzymują tymczasem, że nic nie wskazuje na taki scenariusz. Wiceszef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Riabkow stwierdził, że Moskwa nie widzi podstaw, aby oskarżać Iran o tę tragedię. Zaapelował też do światowych przywódców o powstrzymanie się od publicznych wypowiedzi na ten temat, dopóki nie zostaną ustalone szczegóły.

Sekretarz Stanu USA Mike Pompeo zaoferował prezydentowi Ukrainy amerykańskie wsparcie w śledztwie dotyczącym katastrofy. Gotowość do pomocy w wyjaśnianiu przyczyn tragedii wyraziły też Francja i Szwecja.

Zdjęcia ofiar na lotnisku w Kijowie

Sekretarz generalny rządzącej Niemcami chadeckiej partii CDU Paul Ziemiak wspomniał o możliwości wprowadzenia sankcji wobec Iranu, gdyby potwierdziło się, że ponosi winę za śmierć pasażerów i załogi. – Ci, którzy są odpowiedzialni za taki czyn, muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności – powiedział gazecie „Bild”.

Nie latać nad Teheranem

Niemiecki Federalny Urząd Ruchu Lotnicznego wydał w piątek zalecenie omijają przestrzeni powietrznej nad Teheranem. Nie wydano jednak zakazu lotów nad tym obszarem – powiedziała rzeczniczka niemieckiego ministerstwa transportu.

Niemieckie linie lotnicze Lufthansa ogłosiły w reakcji, że odwołały wszystkie loty do Teheranu do 20 stycznia włącznie. Podobną decyzję podjęły należące do Lufthansy linie Austrian Airlines. Linie Norwegian zdecydowały, że w ogóle nie będą latać w przestrzeni powietrznej Iranu.

Należący do ukraińskich linii lotniczych Boeing 737 rozbił się w środę rano krótko po starcie z lotniska w Teheranie. Na pokładzie było 176 osób. Nikt nie przeżył. Tej samej nocy wojsko irańskie ostrzeliwało wykorzystywane przez USA bazy wojskowe w Iraku.

afp/dpa/rtr (szym)