Ruszył proces 14-latka, który zabił rówieśnika

Przed sądem w Hanowerze ruszył proces nastolatka, który zabił kolegę ze szkoły. 14-latek przyznał się do winy.

Nastolatek stanął przed sądem dla nieletnich. Zarzuca się mu zabójstwo z zamiarem i próby szantażu w 12 przypadkach. Ze względu na to, że oskarżony nie jest pełnoletni, sprawa toczy się za zamkniętymi drzwiami, jak powiedziała agencji EPD rzeczniczka sądu w Hanowerze.

Proces ma potrwać siedem dni. Oskarżony przyznał się do popełnienia przestępstwa i przebywa w zakładzie dla nieletnich.

Zarzut: pobił kolegę kamieniami na śmierć

Prokuratura zarzuca mu związanie kolegi i pobicie go kamieniami na śmierć. Ponadto 14-latek miał wrzucać listy z szantażem do skrzynek pocztowych sąsiadów i żądać od nich wypłacenia pieniędzy. Groził im, że jeśli tego nie zrobią, wysadzi ich domy w powietrze lub skrzywdzi ich dzieci.

Zgodnie z prawem karnym dla nieletnich grozi mu kara pozbawienia wolności do lat dziesięciu. Ciało zamordowanego chłopca znaleziono pod koniec stycznia po intensywnych poszukiwaniach. Wcześniej spotkał się z rówieśnikiem i nie wrócił po spotkaniu do domu. Chłopcy chodzili do równoległych klas.

(EPD/gwo)

