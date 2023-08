Rossig (ur. 1967) rozpoczynał karierę dziennikarską jako reporter działu lokalnego. Studiował bałkanologię i socjologię w Berlinie. Pracował m. in. dla ONZ i OBWE oraz dla gazety taz, The Atlantic Times und The German Times. Autor książki "Ex-Jugos" nt. migrantów z byłej Jugosławii oraz współautor filmu dokumentalnego "Bosnien und Kosovo - Europas vergessene Protektorate" zrealizowanego dla telewizji arte. Od 2018 roku Rossig jest redaktorem DW.