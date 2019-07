Rudawy i Augsburg na liście UNESCO. Tuż obok Babilonu

10-dniowe obrady Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO trwają w stolicy Azerbejdżanu, Baku. Eksperci debatują nad 36 kandydatami do wpisania na Listę. Konferencja trwa do środy 10 lipca, ale już teraz wiadomo, że w prestiżowym gronie najważniejszych dla ludzkości obiektów znalazły się Rudawy / Krušné hory, należące do grupy zgłoszonych w tym roku trzech obiektów z Niemiec. Następnym zwycięzcą znad Renu jest znany na całym świecie system wodociągowy z Augsburga.

Innym kandydatem był fragment naddunajskiego limesu (linia granicznych obwarowań Cesarstwa Rzymskiego), składający się z 98 części na terenie Niemiec, Austrii, Słowacji i Węgier. Propozycja jednak została odrzucona, ponieważ Budapeszt w ostatniej chwili wniósł poprawki do wniosku.

Zabytkowa architektura górnicza w Rudawach

Wniosek o wpisanie pasma Rudawy / Krušné hory został złożony wspólnie przez Niemcy i Czechy. Podkreślono w nim wielusetletnią tradycję górniczą. Od XV wieku wydobywa się tam srebro, potem zaczęto wydobywać uran. Podczas debaty nad tą propozycją mówiono o „uniwersalnych wartościach“ oraz „arcydziele ludzkiej kreatywności”. We wniosku zawarto wybrane pomniki, krajobrazy naturalne oraz kulturowe, w sposób wyjątkowy ukazujące ponad 800-letnią historię i górniczą tradycję tego regionu. Za wnioskiem stoją 32 miasta i gminy, które zwarły szyki, by przeforsować tę propozycję.

System gospodarki wodnej w Augsburgu

Także historyczny system wodociągowy z Augsburga odniósł sukces. Jego słynne pompy i kanały, fontanny i wodociągi zostały uznane nie tylko za arcydzieła, lecz także – jak powiedziała sekretarz stanu ds. międzynarodowej polityki kulturalnej w niemieckiem MSZ Michelle Muentefering - za przykład „trwającego 700 lat odpowiedzialnego gospodarowania wodą, naszym najcenniejszym zasobem”. System ten ma reprezentować miejski krajobraz wodny, który pod względem technicznym do dziś może konkurować z innymi.

Babilon na liście UNESCO

Co ciekawe, na listę UNESCO trafił też iracki Babilon. Uznano, że antyczne ruiny z czasów perskich niosą „wyjątkowe i uniwersalne wartości”. Babilońska rezydencja legendarnego króla Nabuchonodozora II (ok. 604 do 562 r. p.n.e.) była jedną z najważniejszych budowli starożytności. Babilon, nazywany najstarszą metropolią świata, leżał nad Eufratem, około 90 km od dzisiejszego Bagdadu. W latach 2003-2004 obszar w pobliżu Babilonu był bazą wojsk polskich i amerykańskich podczas wojny w Iraku. Doszło tam wówczas do ogromnych uszkodzeń zabytku. Rząd iracki kilka dekad starał się o wpisanie Babilonu na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Chcesz skomentować ten artykuł? Dołącz do nas na Facebooku! >>

Tegorocznym kandydatem z Polski są Krzemionki Opatowskie – rezerwat archeologiczny z neolitycznymi kopalniami krzemienia pasiastego oraz polami górniczymi. Obiekt leży w województwie świętokrzyskim.

Podczas obrad w Baku do grona krajów znajdujących się na liście dołączyło siedem nowych państw, w tym właśnie Irak. Łącznie spis zawiera około 1100 pozycji obejmujących pomniki kultury i przyrody z blisko 170 państw. Ponad 40 jest w Niemczech, a 15 w Polsce.

afp, dpa, kna / jak