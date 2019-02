Ruch Pięciu Gwiazd szykuje nową frakcję w PE. Z Polakami

Na trzy miesiące przed eurowyborami włoski Ruch Pięciu Gwiazd przedstawił pierwszych partnerów do utworzenia nowej frakcji w europarlamencie. Wśród partii, które mogły by utworzyć antyeuropejską frakcję w Parlamencie Europejskim wraz z Włochami są populistyczne partie z Finlandii, Grecji, Chorwacji i Polski. Francuski ruch „żółtych kamizelek” jeszcze się nie zadeklarował. Do utworzenia frakcji w Parlamencie Europejskim potrzebnych jest co najmniej 25 deputowanych z siedmiu krajów UE. Brak więc jest jeszcze dwóch partnerów w Europie.

Lider Ruch Pięciu Gwiazd i włoski wicepremier Luigi Di Maio zaprezentował w piątek (15.02.2019) w Rzymie grupę nowych sojuszników. Jest to lewicowo-populistyczna partia Zivi Zid z Chorwacji, Akkel, mała grecka partia chłopska, Polska partia Kukiz'15 oraz fińska Liike Nyt, propagująca wolny rynek.

Robert Winnicki (l) z partii Kukiz'15 na wspólnej demonstracji z Tatjaną Festerling z niemieckiej Pegidy w Warszawie przed dwoma laty

Poruszenie wywołało ostatnio spotkanie Di Maio z przedstawicielami francuskiego ruchu „żółtych kamizelek”. Paryż nie był o tym poinformowany i w reakcji odwołał swojego ambasadora we Włoszech.

Rządząca we Włoszech populistyczna koalicja prawicowej Ligi i antyeuropejskiego Ruchu Pięciu Gwiazd kilkakrotnie już próbowała sprowokować prezydenta Francji Emmanuel Macrona. Ruch Pięciu Gwiazd we włoskich wyborach parlamentarnych 4 marca 2018 zdobył największe poparcie, ale jak wynika z najnowszych sondaży, jego popularność wciąż spada. W wyborach regionalnych Abruzji w ubiegłą niedzielę odnotował dotkliwe straty.

