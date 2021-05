Rozwiązanie dwupaństwowe na Bliskim Wschodzie. Utopia?

Skąd wzięła się idea rozwiązania dwupaństwowego?

Rozwiązanie dwupaństwowe pojawiło się po raz pierwszy w tak zwanej Komisji Peela. Komisja ta została powołana w czasie rządów Mandatu Brytyjskiego w Palestynie (1922-1947). Po raz pierwszy zaproponowała podział Palestyny na państwo żydowskie i arabskie 7 lipca 1937 roku.

W tym czasie członkowie komisji przeprowadzili ponad sto wywiadów z Żydami i Palestyńczykami - i doszli do trzeźwego wniosku. Pomiędzy obiema grupami żyjącymi w bliskim sąsiedztwie istniał „konflikt nie do przezwyciężenia". Uznano, że grupy te nie mają ze sobą nic wspólnego oraz że „ich aspiracje narodowe są nie do pogodzenia". Dlatego komisja zaproponowała podział kraju na dwa państwa.

Plan pozostał w szufladzie, ale stanowił wzór dla wszystkich późniejszych prób rozładowania konfliktu między Izraelczykami a Palestyńczykami. W 1947 r. został również podjęty przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ale upadł z powodu oporu państw arabskich, które nie chciały mieć nic wspólnego z państwem Izrael.

Przystępując w następnym roku do wojny, obie strony chciały zapewnić sobie jak najwięcej terytorium. De facto konflikt położył podwaliny pod wypędzenie Palestyńczyków. Po wojnie sześciodniowej w 1967 roku, w której Izrael zajął Zachodni Brzeg Jordanu i Jerozolimę, rozwiązanie dwupaństwowe nie wydawało się już wykonalne.

Kiedy uznano prawo Palestyńczyków do samostanowienia?

Plan ten powrócił na agendę dopiero w 1980 r., kiedy to ówczesna Wspólnota Europejska opowiedziała się za prawem Palestyńczyków do samostanowienia i zaproponowała rozwiązanie dwupaństwowe. Musiały jednak upłynąć ponad dwie dekady, zanim Rada Bezpieczeństwa ONZ zaczęła operować tym pojęciem w marcu 2002 r.

George W. Bush był pierwszym prezydentem USA, który je przyswoił. W 2003 roku negocjatorzy izraelscy i palestyńscy również podjęli ten plan w tak zwanym „porozumieniu genewskim".

Podstawą zbliżenia był fakt, że Organizacja Wyzwolenia Palestyny (OWP) w 1988 r. uznała – wprawdzie nie w sposób dosłowny, lecz implicite – istnienie Izraela. Uczyniła to, porzucając ogłoszony wcześniej zamiar utworzenia państwa palestyńskiego na całym terytorium Mandatu i ograniczając się do terenów zajętych w 1967 roku.

Stanowisko to poparł również islamski Hamas – przynajmniej w pojedynczych wypowiedziach swoich przywódców, takich jak premier Ismael Hanijeh. Inni wysocy rangą politycy Hamasu poparli je pod warunkiem przeprowadzenia referendum wśród Palestyńczyków.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Krwawy wschód słońca Środowy (12.05.2021) poranek, gdy nad Chan Junus w Strefie Gazy unosi się dym. Od początku tygodnia trwa otwarty konflikt między Izraelem a Palestyńczykami.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Desperacka ucieczka Palestyńczycy w Gazie szukają schronienia przed izraelskimi nalotami odwetowymi we wtorek (11.05.2021). W nocy zginęło co najmniej pięciu Izraelczyków, zaś palestyńskie ministerstwo zdrowia poinformowało, że od poniedziałku życie straciło co najmniej 48 osób.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Zniszczenia w Gazie Izrael twierdzi, że - po uprzednim ostrzeżeniu - zaatakował wybrane budynki w mieście Gaza, w których znajdowały się biura należące do ugrupowań zbrojnych lub w których mieszkali przywódcy radykalnie islamskiego Hamasu.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Rakiety na Tel Awiw Hamas rządzący Strefą Gazy wystrzelił w nocy z 11 na 12 maja rakiety wycelowane w Tel Awiw. Izraelski system obrony przeciwrakietowej "Żelazna Kopuła" ochrania miasto i niszczy zagrażające mu pociski lub je przekierowuje, by zminimalizować straty.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Strach i oczekiwanie System obrony przeciwrakietowej "Żelazna Kopuła" nie gwarantuje jednak stuprocentowego bezpieczeństwa. Wyjące syreny to dla Izraelczyków sygnał, by jak najszybciej znaleźć schronienie. Nawet o 3:00 nad ranem.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Nieustające zagrożenie Nawet jeśli palestyńskie rakiety zostaną unieszkodliwione, pozostaje niebezpieczeństwo ze strony walących się ruin. Tu widać zniszczony budynek w mieście Jehud, na północ od najważniejszego izraelskiego lotniska Ben Guriona. Według armii izraelskiej strona palestyńska od poniedziałku wystrzeliła nad Izrael ponad tysiąc pocisków.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Ręce na głowie Jeśli po ogłoszeniu alarmu komuś nie uda się znaleźć schronienia na czas, szuka innego rozwiązania, jak ci ludzie w Aszkelonie, około 10 kilometrów na północ od Strefy Gazy.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Kamienie i gaz łzawiący W ubiegłych dniach doszło w różnych miastach do masowych starć między palestyńskimi demonstrantami a izraelskimi siłami bezpieczeństwa. Jak tu - w Hebronie, na okupowanym przez Izrael zachodnim Brzegu Jordanu. Protestujący rzucali między innymi kamieniami.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Na celowniku Siły bezpieczeństwa użyły granatów ogłuszających, gazu łzawiącego oraz gumowych pocisków. Palestyńskie protesty wybuchły między innymi przez groźby eksmisji we wschodniej części Jerozolimy. Wywołało to otwarty konflikt.

Konflikt na Bliskim Wschodzie: Spirala przemocy Jak długo to będzie trwać? Obecnie nic nie wskazuje na koniec napięć. W Gazie Palestyńczycy schronili się na terenie placówki ONZ - ze strachu przez kolejnymi nalotami. Autor: Uta Steinwehr



Rozwiązanie dwu- czy jednopaństwowe?

W nowym tysiącleciu poparcie dla rozwiązania dwupaństwowego początkowo wzrosło zarówno wśród Izraelczyków, jak i Palestyńczyków. Jednak w wyniku kontynuacji budowy osiedli żydowskich poparcie Palestyńczyków ponownie spadło. W 2014 r. nieco ponad połowa społeczeństwa była przeciwna takiemu rozwiązaniu.

Tendencja ta utrzymywała się w kolejnych latach. Wielu ankietowanych stwierdziło również, że w obliczu zaawansowanej urbanizacji kraju, rozwiązanie dwupaństwowe nie jest już w żadnym wypadku wykonalne.

Z drugiej strony, w obliczu palestyńskiego terroru, poparcie w Izraelu również się załamało. W 2015 r. tylko nieco mniej niż połowa Izraelczyków nadal opowiadała się za takim rozwiązaniem. Nie wiadomo jednak, jakie inne rozwiązanie mogłoby się pojawić. Większość Izraelczyków również odrzuca rozwiązanie jednopaństwowe. Ich zdaniem, podważyłoby to tożsamość Izraela jako państwa żydowskiego.

