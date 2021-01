Rozsądek czy przymus? ¾ Niemców zbywa używane rzeczy w Internecie

Większość Niemców sprzedaje niepotrzebne im już rzeczy online: według sondażu 72 procent mieszkańców Niemiec oferuje w Internecie używane lub nowe przedmioty przynajmniej raz w roku, jak ogłosiło w czwartek (14.01.) stowarzyszenie cyfrowe Bitkom.

Więcej niż co 4. Niemiec (27 procent) wstawia rzeczy do sprzedaży co najmniej raz w miesiącu. Większość sprzedawców (69 procent) najczęściej zbywa w sieci odzież, obuwie i akcesoria dla dorosłych. 43 procent oferuje zabawki dla dzieci, a 40 procent artykuły gospodarstwa domowego. Co trzeci (32 procent) sprzedaje online dzieła sztuki lub przedmioty dekoracyjne. 30 procent pozbyło się już tą drogą zbędnych elektronicznych urządzeń gospodarstwa domowego, a co czwarty (26 procent) spieniężył stare płyty lub kompakty.

Obejrzyj wideo 01:44 Udostępnij Niemiecka kasjerka o obrzydliwych nawykach klientów Wyślij Facebook Facebook Messenger Web EMail Whatsapp Web Permalink https://p.dw.com/p/3a4t0 Niemiecka kasjerka o obrzydliwych nawykach klientów

Według sondażu Bitkomu, 23 procent w sieci znalazło nabywców niepotrzebnych im smartfonów czy telefonów komórkowych, a także starych mebli. Nawet uszkodzone telewizory lub pralki mogą jeszcze przynieść zysk, jak ogłosiło stowarzyszenie: osiem procent sprzedało już wadliwe urządzenie w Internecie dla majsterkowiczów lub na części.

Oprócz platform takich jak Ebay czy Amazon wielu sprzedawców korzysta również z sieci społecznościowych. Na przykład więcej niż jeden na pięciu respondentów (22 procent) pozbył się niepotrzebnych przedmiotów w dziale Facebooka Marketplace. „Platformy i portale w międzyczasie niemal całkowicie zastąpiły klasyczną sprzedaż przez ogłoszenia w gazetach” - wyjaśnił Bitkom. Stowarzyszenie przepytało na cele ankiety 1002 osoby w Niemczech w wieku powyżej 16 lat.

afp/ma

Chcesz skomentować ten artykuł? Zrób to na facebooku! >>