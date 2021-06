Rozmowy UE-Rosja. Angela Merkel broni swojej propozycji

Przed szczytem Unii Europejskiej kanclerz Niemiec Angela Merkel broniła niemiecko-francuskiej propozycji rozmów z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. W obliczu rosyjskich „prowokacji" UE musi też szukać „bezpośredniego kontaktu z Rosją i prezydentem Rosji” – powiedziała Angela Merkel w czwartek (24.06.2021) w Bundestagu.

W swoim oświadczeniu rządowym Merkel wezwała do podjęcia przez UE inicjatywy rozmów z Rosją, by zapobiec dalszemu pogorszeniu relacji. UE musi stworzyć „formaty do rozmów” w tym zakresie – powiedziała.

Kanclerz Niemiec wezwała do bardziej jednolitego stanowiska Unii wobec Rosji. – Wydarzenia ostatnich miesięcy wyraźnie pokazały, że nie wystarczy, byśmy w sposób nieskoordynowany reagowali na liczne rosyjskie prowokacje – powiedziała Merkel. Konflikty rozwiązuje się najlepiej, „gdy się ze sobą rozmawia” – powiedziała po przybyciu do Brukseli. Odniosła się przy tym do spotkania prezydenta USA Joe Bidena z Putinem w Genewie w ubiegłym tygodniu.

Unia Europejska podzielona

Niemcy i Francja zaskoczyły w środę swoich partnerów z UE propozycją ewentualnego spotkania na szczycie z Putinem, a pomysł podzielił Wspólnotę.

Angela Merkel wygłasza oświadczenie rządowe

Jeden z unijnych dyplomatów stwierdził przez rozpoczęciem szczytu UE, że dwie trzecie państw członkowskich opowiedziało się za propozycją Francji i Niemiec, jedna trzecia była przeciwna. Wśród tych ostatnich znalazła się Polska i kraje bałtyckie, a także Szwecja i Holandia.

Kreml rozumie tylko „politykę siły” i postrzega „brak darmowych ustępstw za oznakę siły” – powiedział premier Łotwy Krisjanis Karins. Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wezwał do „wielkiej ostrożności w odniesieniu do prawdziwych intencji reżimu Putina”. Jeśli UE rozpocznie dialog bez zmiany zachowania, będzie to „jak wynajęcie niedźwiedzia do pilnowania garnka z miodem”.

Premier Holandii Mark Rutte zaznaczył, że on sam na pewno nie weźmie udziału w szczycie z Putinem, ale nie sprzeciwiłby się temu, gdyby przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen lub przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel chcieli spotkać się z rosyjskim prezydentem.

Szczyty odwołane po aneksji Krymu

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow poinformował, że Putin popiera inicjatywę i „stworzenie mechanizmu dialogu i kontaktów między Brukselą a Moskwą”.

Z kolei rząd Ukrainy ostrzegł przywódców UE przed wznawianiem rozmów z Putinem. Takie posunięcie „jeszcze bardziej powstrzymałoby Rosję od realizacji porozumień mińskich” na rzecz pokoju na Ukrainie – powiedział w Brukseli ukraiński minister spraw zagranicznych Dmitrij Kuleba.

UE nałożyła na Rosję sankcje po aneksji Krymu i rozpoczęciu konfliktu z udziałem prorosyjskich separatystów na wschodzie Ukrainy w 2014 roku. Do sankcji należało też zawieszenie szczytów UE-Rosja. Do tej pory UE zawsze uzależniała wycofanie sankcji od postępów w realizacji porozumień pokojowych z Mińska.

(AFP, DPA/dom)

