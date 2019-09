Rozmowy telefoniczne Trumpa. Kto ich słucha?

Martin Ganslmeier na stronach tagesschau de. odpowiada na kilka pytań, które same się nasuwają, gdy świat ogląda zdjęcia Donalda Trumpa ze słuchawką w dłoni.

Co się dzieje, gdy prezydent USA rozmawia przez telefon z innym przywódcą?

Gdy Trump rozmawia z szefem rządu innego kraju, rozmowie najczęściej przysłuchuje się kilka osób z grona jego najbliższych współpracowników. Obecni są też oczywiście tłumacze, a czasem wiceprezydent lub konkretni ministrowie. Wszyscy są wówczas w "situation roomie", specjalnej sali konferencyjnej w zachodnim skrzydle Białego Domu, która jest zabezpieczona przed podsłuchem.

Rozmowa telefoniczna prezydenta odbywa się za pośrednictwem połączenia, które jest również zabezpieczone przed podsłuchem i nie jest nagrywana. W zamian za to, podczas telefonicznych rozmów Trumpa, w pokoju obecni są trzej współpracownicy prezydenta, którzy cieszą się szczególnym zaufaniem. Ich zadaniem jest pilne notowanie. Starają się też, w miarę mozliwości, spisywać zdania słowo w słowo. Po zakończeniu rozmowy porównują notatki i sporządzają transkrypcję. Nie oddaje ona wprawdzie w sposób dosłowny każdego słowa rozmowy, ale jak najdokładniejszą jej treść.

Co potem dzieje się z transkrypcją? Kto ma do niej wgląd?

Transkrypacja rozmowy prezydenta trafia do biura doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Tam zapada decyzja, czy notatka ma być zachowana w formie obszernej treści, czy raczej abstrakcyjnego streszczenia.

Gotowa notatka jest następnie przekazywana ministrom, ambasadorom albo pracownikom tajnych służb, którzy powinni mieć wiedzę na temat treści rozmowy.

Jeżeli Donald Trump rozmawia z szefem innego rządu, najczęściej powiadamiane jest też CIA.

Z grubsza, około 20-30 osób pracujących dla rządu USA regularnie dowiaduje się, o czym prezydent Trump rozmawia z innymi przywódcami.

Czy Trump może czasami zażądać, by nikt nie słychał rozmowy?

W teorii mógłby tak zrobić, ale byłoby to bardzo nietypowe. Gdy wyszło na jaw, że podczas spotkania z Władimirem Putinem w Helsinkach, Trump nalegał na to, by być z rosyjskim przywódcą tylko w towarzystwie tłumaczki, wywołało to w Waszyngtonie spore wzburzenie. Nikt bowiem, nawet jego najbliżsi współpracownicy nie wiedzieli, o czym rozmawiał z Putinem. Po spotkaniu Trump również nie zdradzał szczegółów rozmowy.

Dlaczego rozmowy Trumpa nie są nagrywane?

Rozmowy nie są nagrywane, bo zbyt duże byłoby niebezpieczeństwo, że taka rejestracja dźwięku trafiłaby do mediów. Na początku lat 70. wszystkie rozmowy ówczesnego prezydent USA Richarda Nixona były nagrywane. W aferze Watergate przyprawiło go to o zgubę. Co najmniej od tego czasu obowiązuje zasada: żadnej rejestracji dźwięku w zachodnim skrzydle.

