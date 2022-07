Rowery elektryczne. Seniorzy powinni uważać

Liczba wypadków z udziałem rowerów elektrycznych w Niemczech wyraźnie wzrosła od 2014 roku. Często wypadki te były o wiele poważniejsze niż w przypadku tradycyjnych rowerów – wynika z danych opublikowanych we wtorek (12.07.22) przez Federalny Urząd Statystyczny w Wiesbaden.

Powodem jest głównie wyższy wiek osób, które ulegają wypadkom, wyjaśnia Bernhard Veldheues z urzędu w Wiesbaden. Wyższy wiek częściej oznacza bowiem, że w razie wypadku pojawią się cięższe obrażenia. Rowery elektryczne są zaś popularne wśród seniorów.

Ale także młodzież coraz chętniej sięga po rowery wspomagane silnikiem elektrycznym. O ile jeszcze w roku 2014 prawie 55 proc. osób, które uległy wypadkom na e-rowerach stanowiły osoby w wieku 65 lat i starsze, to w ubiegłym roku odsetek ten wynosił już tylko 33,5 procent.

W roku 2014, co dziewiąta osoba, która miała wypadek na rowerze elektrycznym, była młodsza niż 45 lat. W ubiegłym roku już co czwarta. Dla porównania, wśród osób rannych w wypadkach na tradycyjnych rowerach tylko co szósta była w wieku powyżej 65 lat. Ponad połowa była zaś młodsza niż 45 lat.

Z danych niemieckiego urzędu wynika, że w 2021 roku zginęło 131 osób, które uległy wypadkom na rowerze elektrycznym. Tylko jedna osoba z tej grupy była młodsza niż 25 lat. 68 procent należało do generacji 65+.

(DPA/szym)

Obejrzyj wideo 02:56 Barcelona zamyka drogi. Miejsce dla rowerów

