Roth zaprasza Polaków do współpracy przy budowie pomnika

Jacek Lepiarz

4 godzin(y) temu 4 godzin(y) temu

Niemiecka minister Claudia Roth przyjechała do Warszawy z ofertą współpracy przy realizacji projektu pomnika poświęconego Polakom – ofiarom wojny. Propozycja skierowana jest zarówno do rządu, jak i do społeczeństwa.