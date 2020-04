Rosyjscy eksperci ekonomiczni: pięć powodów do zmartwienia dla Rosji

Ekonomiści na całym świecie ze względu na szalejące rynki już od dawna przepowiadali globalny kryzys. Ale ani brexit, ani spór handlowy między USA i Chinami do tego nie doprowadziły.

Igor Nikolajew z rosyjskiego instytutu analiz strategicznych „FBK Grant Thornton“ jest przekonany, że teraz pandemia koronawirusa będzie przyczyną światowego kryzysu gospodarczego. Według prognoz rosyjskiej firmy doradczej światowa gospodarka w roku 2020 skurczy się w porównaniu z rokiem poprzednim o 3 do 5 proc. PKB Stanów Zjednoczonych zmniejszy się o 5 do 10 proc., a Rosji nawet o 10 do 20 proc. Dla Rosji rok 2020 może być najgorszym rokiem od 1992, kiedy to rosyjski PKB spadł - jak podaje Bank Światowy - o 14,5 proc. Nawet w latach kryzysowych 2009 i 1998 rosyjski PKB spadł tylko o 7,8 proc. czy 5,3 proc. - wyjaśnia Nikolajew. Jak twierdzi, Chiny są jedynym krajem, który będzie miał dodatni wzrost PKB z symbolicznym zerem przed przecinkiem.

Ropa: spadła cena, spada popyt

W przypadku Rosji szczególne znaczenie ma fakt, że globalny kryzys następuje równolegle ze spadkiem ceny ropy naftowej.

- Świat już nigdy nie będzie taki jak dawniej; zmieni się gospodarka i struktury. Nie będzie już nigdy takiego popytu na ropę jak kiedyś - wyjaśnia rosyjski politolog. Dla Rosji to bardzo zła perspektywa, ponieważ jej wpływy budżetowe w dużym stopniu uzależnione są od eksportu ropy.

Eksperci przyjmują, że średnia cena rosyjskiej ropy Ural w roku 2020 wynosić będzie około 25 dolarów. Już teraz jej cena spadła poniżej poziomu z 1998 r. i w drugim kwartale wynosić będzie nawet mniej niż 15 dolarów za baryłkę. Jednocześnie nie ma zbyt dużych nadziei na wzrost cen. Na wzrost można byłoby liczyć, gdyby znów ożywiła się komunikacja drogowa i lotnicza, a producenci ropy ograniczyliby wydobycie. Ale nawet przez to nie udałoby się wyrównać zmniejszonego popytu - uważa Oleg Wjugin z Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Moskwie. Popyt na ropę spadł o prawie 30 proc., a nie ma mowy o ograniczeniu wydobycia na porównywalnym poziomie - podkreśla ekonomista.

Popyt na ropę spadł

Ucieczka kapitału, izolacja i niepewność

Ewsej Gurwicz z rosyjskiej „Economic Expert Group" (EEG) oprócz pandemii i spadających cen ropy dostrzega trzy dalsze elementy, które będą szokiem dla Rosji. - W kryzysie kapitał ucieka zawsze do najbardziej rozwiniętych gospodarek. Tak było również w roku 2009. Pomimo że wtedy Stany Zjednoczone były epicentrum kryzysu, kapitał tam uciekał - wyjaśnia ekonomista. Poza tym Rosja znajduje się w coraz bardziej problematycznej izolacji wywołanej przez globalne ograniczenia przepływu towarów i osób, spowodowane pandemią. Dalszym szokiem dla gospodarki jest także ogromna niepewność, ponieważ firmy nie mogę nic planować i praktycznie nie otrzymują od państwa żadnej pomocy - wyjaśnia Gurwicz.

Oleg Wjugin podkreśla jeszcze, że Stany Zjednoczone swoim obywatelom i firmom oddały do dyspozycji pomoc w wysokości prawie 20 proc. PKB, Unia Europejska i Japonia w wysokości 10 proc., a Rosja jedynie 2 do 2,5 proc.

- Można odnieść wrażenie, że rosyjskie kierownictwo nie chce zbytnio naruszać rezerw Narodowego Funduszu Dobrobytu. Nasze państwo jest przyzwyczajone, żeby brać, a nie żeby dawać - ubolewa Wjugin. Nikolajew przypuszcza, że środki Narodowego Funduszu Dobrobytu mogłyby zostać przeznaczone na inne cele. - Przypuszczalnie już ustawiła się kolejka tych, którzy ostrzą sobie zęby na te pieniądze.

Jednocześnie ekspert krytykuje, że rząd zaostrzył przepisy podatkowe. I tak wprowadzono np. 15-procentowy podatek dla osób, które na zagraniczne konta przekazują dochody w formie dywidend i 13-procentowy podatek dla tych, których lokaty bankowe przekraczają milion rubli. Moment kryzysu wykorzystuje się do przeforsowania nowelizacji ustaw podatkowych - wyjaśnia Nikolajew. Jego zdaniem zamiast podnoszenia podatków należałoby raczej wspierać gospodarkę, tworząc i wspierając popyt.

Nastepstwa socjalne i polityczne

Zdaniem ekspertów w Rosji już teraz wielu milionom ludzi potrzebne jest wsparcie. - Obecna polityka doprowadzi do poważnych socjalnych problemów - uważa Oleg Buklemiszew z Centrum Badań Gospodarczo-Politycznych Moskiewskiego Uniwersytetu.

- Będą ogromne straty siły roboczej i socjalnego kapitału - wyjaśnia ekonomista. Także po kryzysie Rosja długo nie powróci do pierwotnego stanu - ostrzega, dodając, że długotrwale bezrobotni być może wcale nie będą mogli powrócić na rynek pracy. - To niebezpieczeństwo się bagatelizuje.

Zdaniem Buklemiszewa bezczynność rosyjskiego rządu wzmaga jeszcze tylko bardziej niepewność. Wszystkie decyzje podejmowane są z nagła. Jeżeli zatrzyma się łańcuch produkcji, firmy będą decydować się na zamknięcie biznesu i zwolnienie ludzi, a to będzie miało następstwa polityczne - przypuszcza ekspert. W następstwie niezadowolenia społecznego populiści, bez żadnej ekonomicznej czy socjalnej odpowiedzialności, dojdą do władzy. Pod względem politycznym nie oczekuje on niczego dobrego.