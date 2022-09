Rosnieft chce wystąpić przeciwko „przymusowemu wywłaszczeniu“

Rosyjski państwowy koncern naftowy Rosnieft zarzuca niemieckiemu rządowi „przymusowe wywłaszczenie“ swoich niemieckiech spółek zależnych Rosnieft Niemcy i RN Refining & Marketing. Firma wydała oświadczenie, w którym mówi o „nielegalnym przejęciu“ jej aktywów i zapowiada, że w celu ich ochrony wejdzie na drogę prawną przeciwko działaniom Berlina.

„Rosnieft postrzega takie działanie jako naruszenie wszystkich podstawowych zasad gospodarki rynkowej, cywilizowanych podstaw nowoczesnego społeczeństwa zbudowanego na zasadzie nienaruszalności własności prywatnej" - napisano w oświadczeniu. Spółka podkreśliła jednocześnie, że przez cały czas wypełniała swoje zobowiązania i zrobi wszystko, aby zabezpieczyć interesy swoich akcjonariuszy. Rosnieftdał jednocześnie do zrozumienia, że z powodu decyzji Berlina nie ma on teraz możliwości „zapewnienia bezpieczeństwa przemysłowego i ekologicznego zakładu“. Jednak firma jest również gotowa do podjęcia negocjacji ws. ewentualnego nowego kontraktu, pod warunkiem, że zagwarantowana będzie płatność za dostawy ropy, za inwestycje oraz prawa pracowników firmy.

Pod zarządem powierniczym

W piątek, 16 września, rząd w Berlinie poinformował o poddaniu powiernictwu Federalnej Agencji ds. Sieci (agendzie niemieckiego ministerstwa gospodarki) niemieckie firmy córki rosyjskiego koncernu Rosnieft. Oznacza to, że Federalna Agencja Sieci ma prawo do decyzji także ws. rafinerii PCK w Schwedt.

Powodem tej sytuacji jest unijne embargo na ropę z Rosji z powodu wojny z Ukrainą, które ma obowiązywać od stycznia 2023 roku. Niemcy zobowiązały się na szczeblu unijnym, że nie będą korzystać z rosyjskiej ropy sprowadzanej rurociągami. Rafineria PCK w Schwedt jest zaopatrywana rosyjską ropą rurociągiem „Przyjaźń“. Według niemiekiego ministerstwa gospodarki Rosnieft nie był zainteresowany odejściem od rosyjskiej ropy.

