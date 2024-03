Bundeswehra na podsłuchu Rosji? Scholz reaguje

– Te informacje to bardzo poważna sprawa – przyznał niemiecki kanclerz Olaf Scholz, odnosząc się do doniesień mediów, że Rosja przechwyciła rozmowę czterech oficerów Luftwaffe, czyli sił powietrznych Niemiec. – I dlatego zostanie to teraz wyjaśnione bardzo dokładnie, bardzo intensywnie i bardzo szybko, co jest również konieczne – oświadczył Scholz na marginesie swojej sobotniej (2.03.2024) wizyty w Rzymie i Watykanie.

Nagranie prawdopodobnie przechwyconej rozmowy niemieckich wojskowych opublikowała w piątek, 1 marca, szefowa państwowej rosyjskiej telewizji informacyjnej RT Margarita Simonjan. Krąży ono w internecie. Informował o niej niemiecki dziennik „Bild”, zaś według źródeł agencji DPA nagranie jest autentyczne. Przez około 38 minut oficerowie rozmawiają m.in. o możliwościach niemieckich manewrujących pocisków rakietowych Taurus oraz wyzwaniach, związanych z ich potencjalnym rozmieszczeniem w Ukrainie.

Dyskutują m.in. o tym, czy pociski Taurus byłyby teoretycznie zdolne do zniszczenia zbudowanego przez Rosję mostu nad Cieśniną Kerczeńską oraz czy Ukraina mogłaby przeprowadzić ostrzał bez udziału Bundeswehry. Jednak w nagraniu słychać również, że na poziomie politycznym nie ma zielonego światła dla operacji.

Mowa jest też m.in. o tym, że Brytyjczycy mają na miejscu, w Ukrainie, „parę osób” w związku z rozmieszczeniem pocisków manewrujących Storm Shadow. Niedawno tymczasem rzecznik brytyjskiego premiera Rishi Sunaka zaprzeczył podobnym spekulacjom, oświadczając, że użycie pocisków Strom Shadow i proces wyboru celów są sprawą ukraińskich sił zbrojnych”.

Jak informuje DPA, w przechwyconej rozmowie udział brał m.in. inspektor sił powietrznych Ingo Gerhartz. Narada miała być przygotowaniem do briefingu dla ministra obrony Borisa Pistoriusa.

Według tygodnika „Der Spiegel” wirtualna narada wojskowych nie odbyła się za pośrednictwem bezpiecznej linii, ale poprzez platformę Webex.

W sobotę rano rzeczniczka niemieckiego Ministerstwa Obrony poinformowała, że doniesienia są sprawdzane. „Federalny Urząd Służby Kontrwywiadu Wojskowego (BAMAD) podjął wszelkie niezbędne działania” – oświadczyła, nie podając szczegółów.

Moskwa żąda wyjaśnień

„Wyjaśnień od Niemiec” zażądała rzeczniczka rosyjskiego MSZ. Dodała, że próby uniknięcia odpowiedzi na te pytania „będą postrzegane jako przyznanie się do winy”.

Olaf Scholz wielokrotnie wypowiadał się przeciwko dostawie taurusów Ukrainie. Obawia się bowiem wciągnięcia Niemiec w rosyjską wojnę przeciwko Ukrainie, ponieważ pociski mogłyby dosięgnąć celów w głębi terytorium Rosji. Za dostawą taurusów Ukrainie opowiadają się m.in. politycy koalicyjnych Zielonych, liberalnej FDP i opozycyjnej chadecji CDU/CSU.

Niepokój w Berlinie

Doniesienia o możliwości przechwycenia przez Rosję rozmowy oficerów Bundeswehry zaniepokoiły niemieckich polityków. „Pilnie musimy wzmocnić nasze bezpieczeństwo i kontrwywiad, ponieważ w oczywisty sposób w tej dziedzinie jesteśmy podatni na atak” – powiedziała sieci redakcji RND szefowa komisji obrony Bundestagu Marie-Agnes Strack-Zimmerman z FDP. Jej zdaniem powodem publikacji jest to, że Rosja chce powstrzymać kanclerza przed daniem zielonego światła na dostawę taurusów Ukrainie. Jak wskazała polityk, szpiegostwo jest „częścią rosyjskiego zestawu narzędzi wojny hybrydowej”. Nie jest ani czymś zaskakującym, ani zdumiewającym, że przechwycono rozmowę. "Było tylko kwestią czasu, kiedy stanie się to publiczne” – dodała.

„Jeśli ta historia okaże się prawdziwa, będzie to bardzo problematyczny incydent” – powiedział sieci redakcji RND polityk Zielonych Konstantin von Notz, przewodniczący parlamentarnej komisji kontroli Bundestagu. I dodał, że nasuwa się pytanie, czy byłby to jednorazowy incydent, czy też strukturalny problem dotyczący bezpieczeństwa. – Oczekuję, że wszystkie okoliczności zostaną natychmiast wyjaśnione – powiedział.

Polityk CDU Roderich Kiesewetter ostrzegł, że mogą się pojawić kolejne nagrania. „Wiele innych rozmów z pewnością zostało przechwyconych i może zostać ujawnionych w późniejszym terminie dogodnym dla Rosji” – powiedział portalowi informacyjnemu ZDFheute. Można założyć, że „rozmowa została celowo ujawniona przez Rosję w tym momencie w konkretnym celu”. Może chodzić o zapobieżenie dostawom taurusów do Ukrainy.

