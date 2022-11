Rosja o wybuchu w Polsce: „Zachód zbliża się do wojny światowej”

Eksplozja pocisku na terytorium Polski pokazuje, zdaniem byłego prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa, że Zachód zmierza do wojny światowej. Incydent z rzekomym atakiem rakietowym na polską wieś dowodzi tylko jednego: „Prowadząc wojnę hybrydową z Rosją, Zachód zbliża się do wojny światowej” – napisał na Twitterze Miedwiediew. Należy on do bliskiego otoczenia prezydenta Rosji Władimira Putina i jest jego zastępcą na czele Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

„Próba sprowokowania starcia”

Ambasador Rosji przy ONZ interpretuje uderzenie pocisku na terytorium Polski jako próbę sprowokowania starcia na linii Rosja-NATO. „Istnieje próba sprowokowania bezpośredniego starcia militarnego między NATO a Rosją ze wszystkimi konsekwencjami dla świata” – napisał na kanale Telegram szef stałej misji Rosji przy ONZ Dmitrij Polanski.

Wybuch w Polsce

Do wybuchu w Przewodowie (woj. lubelskie), kilka kilometrów od granicy z Ukrainą, doszło we wtorek (15.11.2022) po południu. W wyniku eksplozji zginęły dwie osoby. Prezydent Polski Andrzej Duda powiedział, że pocisk był „najprawdopodobniej produkcji rosyjskiej”. Dodał jednak, że nadal nie ma jednoznacznych dowodów, kto wystrzelił rakietę. Kreml zaprzecza, że była to Rosja i wskazuje na „celową prowokację”.

Po kryzysowym spotkaniu państw G7 i NATO na marginesie szczytu G20 Prezydent USA Joe Biden powiedział, że według wstępnych informacji jest mało prawdopodobne, że rakieta została wystrzelona z Rosji.

Dzisiaj w Brukseli odbywa się nadzwyczajne spotkanie Sojuszu Północnoatantyckiego w sprawie uderzenia rakiety w Polsce. Będzie mu przewodniczył sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Konferencja prasowa planowana jest na godzinę 12:30

(RTR/dom)