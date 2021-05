Rosja nie zgadza się na przeloty linii z UE. „Problemy czysto techniczne”

Linie lotnicze z siedzibą w UE powinny unikać przestrzeni powietrznej nad Białorusią. Wygląda jednak na to, że Rosja nie zatwierdza niektórym liniom lotniczym alternatywnych tras do Moskwy. Według doniesień medialnych zarówno austriackie Austrian Airlines, jak i francuskie Air France musiały z tego powodu odwołać loty do stolicy Rosji.

Odwoływane loty

Austriacka agencja APA poinformowała, że zaplanowany na czwartek lot z Wiednia do Moskwy musiał zostać odwołany, ponieważ władze rosyjskie nie wyraziły zgody na ominięcie przestrzeni nad Białorusią. Z tego powodu loty Air France z Paryża do Moskwy także zostały wcześniej odwołane.

W odpowiedzi na przymusowe lądowanie samolotu pasażerskiego i aresztowanie krytyka białoruskiego rządu Romana Protasiewicza w Mińsku w niedzielę (23.05.2021), Unia Europejska nałożyła na Białoruś nowy pakiet sankcji. Ponadto linie lotnicze z siedzibą w UE zostały wezwane, by unikały przestrzeni powietrznej nad Białorusią.

Wymowna cisza radiowa

Według agencji AFP, francuski związek zawodowy pilotów SNPL potwierdził, że wnioski o zgodę na zmiany w rozkładach lotów między Francją a Rosją muszą być zgłaszane do władz rosyjskich. Odpowiedzi na tego typu zapytania byłyby normalnie przyjmowane natychmiast, ale przez ostatnie dwa dni panowała cisza radiowa. Ze względu na brak pozwolenia na przelot w rosyjskiej przestrzeni powietrznej loty musiały zostać odwołane.

Jak przekazało agencji APA austriackie Ministerstwo Spraw Zagranicznych: „Rosyjska reakcja jest dla nas absolutnie niezrozumiała”. Resort w swoim oświadczeniu wezwał Rosję, aby „przestała sztucznie utrudniać swobodny ruch lotniczy między Rosją a Europą”.

Kreml: „To problemy czysto techniczne”

Komentując odwoływanie lotów nad Rosją, Moskwa oświadczyła, że przyczyną są „problemy czysto techniczne” i że trwają prace nad ich usunięciem.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow podkreślił, że - biorąc pod uwagę techniczną naturę zakłóceń - nie powinno doprowadzić to do napięć w relacjach Unii Europejskiej z Rosją.

Rosyjska Federalna Agencja Transportu Lotniczego (Rosawiacja) poinformowała linie lotniczne, że zmiany tras przelotów z Europy do Rosji, spowodowane konfliktem politycznym wokół Białorusi, mogą w efekcie doprowadzić do dłuższego oczekiwania na zezwolenie na przelot ze względu na dużą liczbę takich wniosków.

Białoruś wstrzymała loty

Wczoraj (27.05.2021) białoruskie państwowe linie lotnicze Belavia poinformowały, że loty do Niemiec - Frankfurtu, Berlina, Hanoweru i Monachium - zostały odwołane. Taką samą decyzję Belavia podjęła również w odniesieniu do innych państw: Polski, Włoch, Austrii, Holandii, Hiszpanii i Belgii. Na razie loty zostały wstrzymane do końca października. Belavia wcześniej odwołała loty do Szwecji, Finlandii, Czech, na Litwę, Łotwę, do Francji, Wielkiej Brytanii i na Ukrainę.

Unia Europejska przedtem zdecydowała, że zostanie wprowadzony zakaz przelotów przez przestrzeń powietrzną Wspólnoty dla białoruskich linii lotniczych, a także zakaz startów i lądowań. Kilka europejskich krajów już w tym tygodniu wdrożyło zakazy. Ruch lotniczy z Białorusią zawiesiły chociażby Ukraina i Szwajcaria. Utrzymane zostały natomiast połączenia Mińska z Rosją i inymi postsowieckimi krajami, jak i z Turcją.

