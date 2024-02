Rosja: Czy Nadieżdina wykluczą z wyborów prezydenckich?

Borisowi Nadieżdinowi, jedynemu spośród kandydatów na prezydenta Rosji sprzeciwiającemu się wojnie przeciw Ukrainie, grozi wykluczenie z listy ubiegających się o elekcję w rozpisanych na marzec wyborach. Według rosyjskiej Centralnej Komisji Wyborczej, 15 procent z 60 tysięcy sprawdzonych do tej pory podpisów złożonych na rzecz Nadieżdina jest nieważnych. Zgodnie z rosyjskim prawem zaś, za nieważne może zostać uznanych co najwyżej pięć procent wszystkich złożonych podpisów. Nadieżdin wraz ze swoim komitetem wyborczym chce walczyć o każdy pojedynczy podpis i zapowiada, że w razie, gdyby nie został zarejestrowany jako oficjalny kandydat, wezwie do protestów w całej Rosji.

Liczne naruszenia formalne?

Współpracownicy Borisa Nadieżdina przyznali, że około 850 z ponad 9000 odrzuconych podpisów rzeczywiście może być nieważnych. Centralna Komisja Wyborcza miała stwierdzić na przykład nieprawidłowe informacje o wyborcy, brak notarialnego poświadczenia danych paszportowych lub niekompletne nazwiska sygnatariuszy. Ale odrzuciła również formularze, w których charakter pisma, którym wypełniono dokument nie zgadzał się pod tym względem z podpisem, co zdarzało się na przykład wtedy, gdy wolontariusze pomagali sygnatariuszom w wypełnianiu dokumentów.

Między innymi na prośbę Nadieżdina Centralna Komisja Wyborcza wyznaczyła mu termin do 8 lutego. Jeśli do tego dnia nie uda mu się jej przekonać, że większość zakwestionowanych podpisów jest jednak ważna, nie zostanie dopuszczony do wyborów. Sam Nadieżdin zapowiedział już, że odwoła się w tej sprawie do Sądu Najwyższego. Szanse na sukces ma raczej niewielkie, uważa Roman Udot, rosyjski ekspert od prawa wyborczego. – Czasami sąd dopuszcza kontrekspertyzę, ale zdarza się to bardzo rzadko – podkreśla.

Dziennikarka Jekaterina Duncowa została już wykluczona z wyborów prezydenckich z powodu rzekomych „licznych błędów formalnych” Zdjęcie: AP Photo/picture alliance

Strach przed popularnością Nadieżdina

Boris Nadieżdin jest czynny w polityce już od lat 90-tych, ale w przeszłości nie był znany jako działacz opozycji. Dopiero niedawno wypowiedział się przeciw wojnie na Ukrainie, choć nie użył tego terminu. Od tego czasu jego popularność według badań opinii publicznej prowadzonych przez niezależne Centrum Lewady znacznie wzrosła. W styczniu przed jego biurem wyborczym ustawiały się długie kolejki zwolenników, którzy chcieli mu dopomóc w zgłoszeniu kandydatury. – Stałem się politykiem numer dwa w Rosji – mówi Nadieżdin w rozmowie z DW. Wskazuje też, że jego popularność rośnie „z tygodnia na tydzień”.

– Właśnie ta popularność może przeszkodzić w dopuszczeniu Nadieżdina do wyborów prezydenckich – uważa politolog Abbas Galljamow. Jego zdaniem możliwe jest, że popularność Nadieżdina będzie rosła aż do 15 marca. – Ale Galljamow jest przekonany, że Kreml stara się uniknąć masowej mobilizacji wyborców na rzecz antywojennego kandydata Nadieżdina. – Kreml nie chce żadnych niespodzianek – twierdzi żyjący w Izraelu politolog, który przez trzy lata pisał Putinowi przemówienia.

Prezydent Rosji Władimir Putin chce w marcu rozpocząć swoją piątą kadencję Zdjęcie: Alexander Vilf/SNA/IMAGO

„Najważniejsze, żeby to nie był Putin”

Jeśli Nadieżdin nie zostanie dopuszczony do wyborów, na liście kandydatów pozostanie już tylko trzech innych rywali urzędującego prezydenta Władimira Putina: komunista Nikołaj Chartinow i prawicowy nacjonalista Leonid Słucki, obaj zaliczani do tak zwanej rosyjskiej opozycji systemowej i tolerowani przez Kreml, oraz zaledwie 39-letni liberał Władisław Dawankow z partii Nowi Ludzie. Dawankow jest również jednym z tych, którzy podpisali się za dopuszczeniem Nadieżdina do wyborów. Ale „Dawankow jest biznesmenem, który ma coś do stracenia”, wyjaśnia Abbas Galljamow. – Nie przyjmie antywojennej retoryki Nadieżdina – twierdzi politolog.

Rosyjska opozycja wzywa obywateli do udziału w wyborach także w razie wykluczenia Borisa Nadieżdina. – Nie ma znaczenia, na kogo się głosuje. Najważniejsze, żeby to nie był Putin – mówi Iwan Żdanow, dyrektor Fundacji Antykorupcyjnej (FBK) założonej przez uwięzionego krytyka Kremla Aleksieja Nawalnego. Współpracownicy Nawalnego proponują agitację przeciw Putinowi przy użyciu wszelkich możliwych środków. Stanowisko to podziela i popiera wielu opozycyjnych polityków, takich jak Maksim Kac czy Michaił Chodorkowski.

Częścią tej strategii jest także wezwanie skierowane do wszystkich, którzy nie popierają Putina, by szli na wybory dopiero 17 marca w południe. W Rosji będzie można głosować przez trzy dni, od 15 do 17 marca. W 29 regionach po raz pierwszy będzie też zdalne głosowanie elektroniczne. Według moskiewskiego politologa Dmitrija Orieszkina, oszustwa wyborcze z pewnością nadal będą możliwe. Jeśli jednak protestująca część rosyjskiej populacji masowo odda swoje głosy ostatniego dnia, wyborcze oszustwa będą znacznie bardziej widoczne i oczywiste dla obserwatorów. – Będzie więcej błędów, więcej nieszczelnych miejsc, więcej skandali – twierdzi politolog. A właśnie temu, jego zdaniem, „władze próbują ze wszelkich sił zapobiec”.