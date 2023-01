Nowa wojna w Europie

Dominującym tematem roku była rosyjska wojna napastnicza na Ukrainę. 24 lutego wojska Putina zaatakowały sąsiedni kraj i doszło do eskalacji długo tlącego się konfliktu. Od tego czasu w Europie znów szaleje wojna. Do grudnia pochłonęła ona co najmniej 6755 ofiar wśród ukraińskiej ludności cywilnej - wynika z danych ONZ. Około 8 mln Ukraińców uciekło z kraju.