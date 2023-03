Rogers Waters idzie do sądu. Chodzi o koncerty w Niemczech

Z punktu widzenia muzyka zapowiedź odwołania jego koncertów we Frankfurcie nad Menem i w Monachium jest „rażącą próbą uciszenia go" – poinformował londyński menedżment artysty. Frankfurt nad Menem oskarża Watersa o wzywanie do bojkotu Izraela oraz o propagowanie antysemickich teorii spiskowych. Oburzenie wywołuje też jego stanowisko w sprawie wojny w Ukrainie.

Menedżerowie Watersa przekazali, że artysta uważa, iż „ta rażąca próba uciszenia go może mieć poważne i daleko idące konsekwencje dla artystów i aktywistów na całym świecie, jeśli pozostanie bez sprzeciwu”. Odwołanie koncertów było, jak uznali, „niekonstytucyjne” i „nieuzasadnione", bo „oparte na fałszywym oskarżeniu, że Roger Waters jest antysemitą, którym nie jest”.

Waters a wolność słowa

79-letni muzyk „zlecił swoim prawnikom, aby natychmiast podjęli wszystkie niezbędne kroki w celu wycofania tej nieuzasadnionej decyzji i zapewnienia, że jego podstawowe prawo człowieka do wolności słowa jest chronione” – zaznaczono w oświadczeniu, które kierowało na stronę kancelarii prawnej Hoecker w Kolonii. Sprzedaż biletów na koncerty we Frankfurcie i Monachium na stronie internetowej Watersa w środę (15.2.23) nie została wstrzymana.

Pod koniec lutego rząd landu Hesja i magistrat Frankfurtu ogłosili odwołanie koncertu Rogera Watersa, który zaplanowany był na 28 maja we frankfurckiej Festhalle. W oświadczeniu przedstawiono argumentację, zgodnie z którą Roger Waters jest „antysemitą z jednym z największych zasięgów na świecie” i że wielokrotnie wzywał do kulturowego bojkotu Izraela i dokonywał porównań do reżimu apartheidu w RPA.

W ramach swojej obecnej europejskiej trasy koncertowej Waters planuje w maju wystąpić także w Hamburgu, Kolonii, Berlinie i Monachium. W miastach tych również toczą się debaty na ten temat. Kilka inicjatyw, a także polityków domaga się odwołania także tych koncertów.

Media podały, że decyzja dotycząca odwołania koncertu w Monachium ma zapaść 22 marca. Koncert Watersa w stolicy Bawarii zaplanowany jest na 21 maja.

Partie rządzące w Monachium opublikowały jednak stanowisko, w którym wzywają zarządców Olympiahalle, gdzie miał odbyć się koncert, do zerwania umowy.Zaznaczają, że gdyby nie było to możliwe, ewentualne wypowiedzi Watersa podczas koncertu, „które są sprzeczne z wartościami stolicy landu (Bawarii – red.) Monachium”, powinny być karane lub skutkować przerwaniem występu.

Miasto Frankfurt podkreśliło z kolei, że podczas trasy koncertowej Watersa „The Wall Live Tour” w latach 2010-2013 elementem jego występu na scenie na ponad 200 koncertach był balon w kształcie świni z gwiazdą Dawida i logiem kilku firm. Ponadto muzyk, jak przypomniano, wielokrotnie zwracał na siebie uwagę z powodu przytaczania antysemickich teorii spiskowych.

Oburzenie lokalizacją

Według władz Frankfurtu również planowana lokalizacja koncertu wywołała oburzenie. W dniach po listopadowych pogromach w 1938 roku 3 tys. żydowskich mężczyzn z Frankfurtu i okolic zostało zabranych właśnie do Festhalle, gdzie byli maltretowani, a następnie zostali wywiezieni do obozów koncentracyjnych. – Dlatego magistrat widzi się wezwany do postawienia wyraźnego i ogólnospołecznego znaku sprzeciwu wobec antysemityzmu – oświadczyło niemieckie miasto pod koniec lutego.

Waters oskarża Zełenskiego

Waters znalazł się ostatnio w ogniu krytyki za swoje wypowiedzi na temat ataku Rosji na Ukrainę. W lutym na zaproszenie Rosji wziął udział w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ w sprawie wojny w Ukrainie i w przemówieniu wideo powiedział, że rosyjski atak na Ukrainę „nie był niesprowokowany”.

Jeszcze we wrześniu muzyk oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o „skrajny nacjonalizm”.Kraków odwołał wówczas planowane koncerty Watersa. Miasto uznało go też za osobę niepożądaną.

(AFP/gwo)