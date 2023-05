Roger Waters w Monachium. Charlotte Knobloch protestuje

Koncertowi byłego basisty Pink Floyd, Rogera Watersa, w Monachium w niedzielę wieczorem, podobnie jak w innych niemieckich miastach, towarzyszyły protesty. Podczas demonstracji sojuszu „Monachium jest kolorowe!” przed Halą Olimpijską, Charlotte Knobloch przewodnicząca Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Monachium i Górnej Bawarii (IKG) powiedziała, że mimo odmiennych deklaracji czołowych niemieckich polityków, antysemityzm wyraźnie znalazł swoje miejsce w tym kraju. „Tym miejscem jest dzisiaj Hala Olimpijska” – powiedziała Knobloch tuż przed występem kontrowersyjnego Rogera Watersa.

Knobloch nazwała współzałożyciela zespołu Pink-Floyd, który stale zaprzeczał oskarżeniom o antysemityzm, „podżegaczem antysemickim”. Była szefowa Centralnej Rady Żydów była sfrustrowana tym, że nie udało się zakazać koncertu. „Jeśli przepisy nie odzwierciedlają tego prawa, należy je zmienić”– podkreśliła. W trakcie jej wystąpienia przed halą, doszło również do krótkiej, ale głośnej wymiany zdań z fanem Watersa, który wielokrotnie skandował „Roger Waters”. „Przestań, wejdź do środka, posłuchaj go, jeśli go tak kochasz” – zareagowała Knobloch. Zaznaczyła: „Nienawiść wobec Żydów nie jest wyrazem opinii, nienawiść wobec Izraela nie jest wyrazem opinii”.

Władze Monachium rozważały możliwość zakazu koncertu 79-letniego artysty. Jednak ze względów prawnych jednostronne rozwiązanie umowy z organizatorem koncertu nie było możliwe – napisano w uchwale Rady Miasta.

Waters jest krytykowany między innymi za swoje związki z ruchem BDS (Boycott, Divestment and Sanctions), który nawołuje do bojkotu państwa Izrael i jego towarów ze względu na politykę wobec Palestyny. Na swoich koncertach wypuszczał balony w kształcie świń z Gwiazdą Dawida. W swoich dotychczasowych koncertach w Niemczech świnia była nadal obecna, ale bez Gwiazdy Dawida.

(DPA, KNA/jar)

