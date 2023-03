Roger Waters jednak wystąpi w Monachium. Miasto ustępuje

Współzałożyciel Pink Floyd Roger Waters ma wystąpić 21 maja w hali olimpijskiej w Monachium. Władze miasta rozważały, czy zablokować ten koncert ze względu na zarzuty o antysemityzm pod adresem muzyka. W środę 22.03 rada miasta uznała, że ze względów prawnych nie będzie możliwe rozwiązanie w trybie nadzwyczajnym umowy z organizatorem koncertu.

Zamiast tego w tym samym czasie Monachium podpisze deklarację o międzynarodowej solidarności zarówno z Izraelem, jak i Ukrainą.

Waters wystąpi w Monachium. Burmistrz: Nie chcę go tu

Burmistrz Dieter Reiter (SPD) chce we współpracy z władzami Bawarii umożliwić stworzenie podstawy prawnej, aby gminy w podobnych przypadkach mogły zakazywać występów. To nie do pomyślenia zezwalać na koncert artysty, gdzie ze względną pewnością można spodziewać się propagandy krytycznej wobec Izraela, częściowo także wyraźnie antysemickiej – ocenił Reiter. – Nie chcę go tutaj, a teraz musimy to znosić.

Wszystko z powodu głośnych antyizraelskich wystąpień Watersa, a także wypowiedzi o wojnie na Ukrainie. Muzyk m.in. usprawiedliwiał Władimira Putina, twierdząc że ten chce walczyć z faszyzmem, i przekonywał, że główny agresor to Stany Zjednoczone.

Krytycznie o Watersie wypowiadał się o także ambasador Izraela w Niemczech Ron Prosor, który odniósł się na Twitterze do fragmentu słynnej piosenki Pink Floyd „Another Brick in the Wall”. „Roger Waters uważa, że ​​„nie potrzebujemy żadnej edukacji, ale korepetycje by mu się przydały. Każdy, kto maluje gwiazdę Dawida na świni i strzela do niej, to antysemita” – ocenił ambasador. „Organizatorzy powinni odwołać koncerty tego wroga ludzi.”

Również bawarski pełnomocnik ds. antysemityzmu Ludwig Spaenle skrytykował planowany występ Watersa w Monachium i wezwał do jego bojkotu. – W demokracji można krytykować konkretną politykę izraelskiego rządu – powiedział polityk CSU. – Ale prawo państwa Izrael do istnienia nie podlega negocjacjom.

Waters ma w maju wystąpić w Hamburgu, Kolonii, Berlinie, Monachium i we Frankfurcie. We wszystkich pięciu miastach doszło do protestów. We Frankfurcie urząd miasta oraz rząd landu Hesji – właściciel hali, w której planowano występ – ogłosiły rozwiązanie umowy ws. hali, co jednak nie oznacza odwołania samego koncertu.

Waters zapowiedział już działania prawne przeciwko ewentualnym zakazom i to, że powoła się na wolność słowa. Przez swego managera przekazał też opinii publicznej w Niemczech, że nie uważa się za antysemitę. – Moje znane powszechnie poglądy dotyczą wyłącznie polityki i działań rządu izraelskiego, a nie ludzi w Izraelu – oświadczył. – Antysemityzm jest nikczemny i rasistowski, i ja również potępiam go bezwarunkowo, jak wszystkie formy rasizmu.

W tygodniku „Der Spiegel” odpowiedział na krytykę puszczania na koncertach balonu o kształcie świni. Jak stwierdził, to część każdego show, w którym wykonuje utwór „In the Flesh”. Gwiazdę Dawida po fali krytyki usunięto z balonu. Muzyk broni jednak decyzji o jego użyciu. „Był jednym z wielu symboli dogmatów, które są dla mnie odrażające. Religijnych dogmatów jak w judaizmie, chrześcijaństwie i islamie” – powiedział Waters „Spieglowi”.

(DPA/mar)