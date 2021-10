Roettgen po wyroku TK: rozpad UE możliwy

Roettgen odniósł się do sytuacji w Polsce w wywiadzie udzielonym tygodnikowi „Der Spiegel”. Pytany o największe wyzwania obecnych czasów odpowiedział, że w pierwszej kolejności trzeba zapobiec wewnętrznemu rozkładowi Unii Europejskiej.

„Mówię bardzo jasno: Po raz pierwszy w historii europejskiego projektu nie można wykluczyć jego porażki. Widzimy co obecnie dzieje się w odniesieniu do Polski. Jeśli nie będziemy uważać, to przeniknie to Unię Europejską”.

Norbert Roettgen, kierujący w niemieckim Bundestagu komisją spraw zagranicznych, ostrzega, że skutki byłyby bardzo poważne. „Jeśli temu nie zapobiegniemy, sami jako Europejczycy się zmarginalizujemy. Skarłowacenie Europy to koniec naszego znaczenie we wszystkich obszarach” – mówi.

Wspólnota wartości

Do sytuacji w Polsce odniosła się także w rozmowie z „Der Spiegel” niemiecka minister sprawiedliwości Christine Lambrecht. Jak powiedziała, oczekuje od Komisji Europejskiej wyciągnięcia jasnych konsekwencji wobec Polski. Lambrecht wymieniła postępowanie antynaruszeniowe i kary finansowe. Jak dodała, Unia Europejska jest wspólnotą wartości, wśród których jest praworządność.

W reakcji na spór między Polską a Komisją Europejską o ograniczanie niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce, Trybunał Konstytucyjny w Warszawie orzekł w ubiegłym tygodniu, że w niektórych przypadkach polska konstytucja ma prymat nad prawem unijnym. Orzeczenie odbiło się szerokim echem w Europie, wywołując obawy o rozpad europejskiej wspólnoty prawnej w przypadku podważania unijnego prawa przez państwa członkowskie.

W Polsce orzeczenie wywołało falę protestów inicjowanych przez opozycję oskarżającą rząd o próbę wyprowadzenia Polski w Unii Europejskiej.

