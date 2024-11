Robert Habeck kandydatem Zielonych na kanclerza

Partia Zielonych nominowała ministra gospodarki Roberta Habecka na kandydata na stanowisko kanclerza. Cel ten może być jednak trudny do osiągnięcia.

W aktualnych sondażach Zieloni osiągają między 11 a 12 procent poparcia. W niedzielę w Wiesbaden, na 50 zjeździe partyjnym, wybrali Roberta Habecka na swojego kandydata na kanclerza. Za obecnym ministrem gospodarki i wicekanclerzem w rządzie Olafa Scholza głosowało 96 procent delegatów.

„Kandyduję, aby coś zmienić dla Zielonych, dla ludzi w Niemczech” – powiedział Habeck w swoim przemówieniu do około 800 delegatów. Powiedział, że chce wziąć na siebie odpowiedzialność jako kandydat i „jeśli to nas zaprowadzi bardzo daleko, to także jako kanclerz”.

Przestroga przed wielką koalicją

Habeck bronił również polityki Zielonych w koalicji Scholza i skrytykował politykę energetyczną i względem Rosji poprzednich rządów. „To jest przyczyną kryzysu gospodarczego ostatnich lat” – stwierdził Habeck. „Wielka koalicja (CDU/CSU i SPD – red.) świadomie i celowo wpędziła nas w tę zależność”. Jednocześnie ostrzegł przed powrotem do sojuszu rządowego między chadecją i socjaldemokracją po wyborach w lutym 2025 r. Jego zdaniem tzw. wielka koalicja była „powodem zastoju”.

Annalena Baerbock i Robert Habeck podczas zjazdu Zielonych w Wiesbaden Zdjęcie: Thomas Lohnes/Getty Images

„W ostatnich latach mieliśmy złe rządy i włączyliśmy turbo” – powiedział polityk Zielonych, zwracając się do CDU/CSU w kwestii zreformowania hamulca zadłużenia przed wyborami.

Wśród problemów, na których według Habecka należy się skupić, są m.in. niski wskaźnik zatrudnienia matek oraz wciąż zbyt restrykcyjne przepisy dotyczące prawa azylowego dla osób, które chcą podjąć w Niemczech pracę. W przyszłości rząd Niemiec musi mieć też więcej możliwości finansowego wspierania krajów związkowych w polityce edukacyjnej.

Myślał o odejściu z polityki

W swoim przemówieniu, które trwało około godziny, Habeck przyznał, że niedawno rozważał wycofanie się z polityki. Stwierdził, że również jego prezentacja oraz wyniki Zielonych w rządzie były odpowiedzialne za porażki Zielonych w wyborach we wschodnich Niemczech. „Wiem, że ja też straciłem zaufanie” – dodał. Jednak jego reakcją było „nie stchórzyć teraz, nie pozwolić, by myśli o wycofaniu się zamieniły się w rezygnację”.

W 2021 roku w walce o stanowisko kandydata Zielonych na kanclerza zwyciężyła Annalena Baerbock. Partia osiągnęła jednak znacznie gorsze wyniki niż się spodziewano. Obecna szefowa dyplomacji Niemiec powiedziała na konferencji partyjnej, że „chce Habecka jako kanclerza”. Jej zdaniem Habeck jest gotowy „przewodzić, zwłaszcza w trudnych sytuacjach” – i „nie sam na czele, jak inni”, ale „jako część zespołu” – podkreśliła Baerbock. Obiecała mu wsparcie w kampanii wyborczej.

(DPA, ARD, RTR/stef)

