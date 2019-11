Rośliny w pomieszczeniu polepszają powietrze? "To mit"

Popularna opinia głosi, że rośliny bardzo pozytywnie wpływają na klimat pomieszczenia. Jednak amerykańscy naukowcy Michael Waring i Bryan Cumming z Uniwersytetu Drexela w Filadelfii doszli do wniosku, że doniczkowa zieleń nie polepsza jakości powietrza ani w domu ani w biurze.

Naukowcy przewertowali dwanaście publikacji z ostatnich trzydziestu lat i przeanalizowali pod kątem swoich badań wyniki 196 doświadczeń dotyczących tej tematyki. Wyniki swoich dociekań przedstawili w piśmie fachowym "Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology". Podsumowanie: rozrzedzenie zawartych w powietrzu potencjalnie szkodliwych lotnych związków organicznych (LZO) następuje szybciej dzięki otwarciu okna niż dzięki pochłonięciu ich przez rośliny. Do LZO zaliczane są m. in. węglowodory, alkohole, aldehydy i kwasy organiczne.

Na metr kwadratywy potrzeba nawet 1000 roślin, by oszczyściły powietrze

Skąd więc przekonanie, że rośliny filtrują to, czym oddychamy w pomieszczeniu? Winę ponosi NASA - Amerykańska Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej kilka dekad temu szukała sposobu na oczyszczanie powietrza na stacjach kosmicznych. W roku 1989 poinformowała, że zadanie to z powodzeniem wykonują rośliny, które filtrują powietrze, pochłaniając substancje rakotwórcze.

Codzienność to nie kosmos

Podczas obecnych analiz, naukowcy umieścili rośliny w szczelnie zamkniętym pomieszczeniu, do którego wpuścili jeden, wyizolowany lotny związek organiczny. Jego rozkład i redukcja były obserwowane kilka dni. Problemem okazało się to, że takie warunki nie mają wiele wspólnego z codziennym życiem na Ziemi, poinformowali badacze z Filadelfii. Krótko mówiąc: otwierając okno, przyspieszamy proces oczyszczania. Tu nie kosmos, tu się wietrzy.

Podobnie rzecz wygląda w przestrzeni biurowej. Owszem, rośliny mogłyby polepszyć jakość powietrza, ale nie zostałoby wiele miejsca dla ludzi. Potrzeba bowiem od dziesięciu do tysiąca roślin na metrze kwadratowym, by wziąć skutecznie przefiltrowany oddech. Można? Można! Ale chyba lepiej po prostu otworzyć kilka okien.

